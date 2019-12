1 milyon dosya 3 yılda bitecek

T24- Yargıtay, yıllardan beri tozlu raflarda bekleyen dosyaları sonuçlandırmak için harekete geçti. Eskişehir'de yapılan zirvede, biriken 1 milyon 250 bin dosyanın üç yıl içerisinde bitirilmesi karara bağlandı. Bunun için yeni hakimler görevlendirilecek ve her hâkim yılda bin dosyaya bakacak. Ayrıca 5 yılı bulan temyiz süresi 6 aya indirilecek.









Zaman'ın haberine göre, yeni daire ve üyelerle yapısı güçlendirilen Yargıtay, biriken 1 milyon 250 bin dosyayı eritmek için stratejisini belirledi. Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil ve daire başkanlarını bir araya getiren Eskişehir'deki zirvede, dosyaların en kısa sürede nasıl sonuçlandırılacağına ilişkin öneriler masaya yatırıldı.





8 Ekim'de gerçekleşen toplantıda, ceza ve hukuk dairelerinin yoğun bir şekilde çalışması kararlaştırıldı. Biriken dosyaların bu şekilde en geç 3 yıl içinde bitirilmesi hedefini koyan Yargıtay'ın belirlediği plana göre, 820 tetkik hakimi yılda ortalama biner dosya inceleyecek.





Yargıtay'a kurs görmeye gelen 300 yeni hâkime de dosya okutulacak. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'ndan talep edilen 200 civarında tetkik hâkiminin de atanması durumunda Yargıtay üyeleri yılda 1 milyon dosyayı karara bağlayabilecek. Bu çalışma temposuyla hukuk dairelerinde biriken dosyalar 1,5 yıl, ceza dairelerinde ise 2 ila 3 yıl içerisinde bitirilecek. Zamanaşımına uğrayan dosya sayısı en aza indirilecek. Yargıtay'da geçen temyiz süresi de 6 aya kadar düşebilecek.





Yeni Yargıtay yönetimi, yargıdaki iş yükü sorununu çözmek için, 8 Ekim tarihinde Eskişehir Adliyesi'nde yapılan toplantıda önemli bir adım attı. Katılımın eksiksiz olduğu toplantıda biriken dosyaların eritilmesi enine boyuna ele alındı. Yargıtay'ın halen 1 milyon 250 bini bulan dosya yükünün konuşulduğu toplantıda, yeni kurulan daireler, üye ve tetkik hâkimi takviyesiyle sorunun 3 yıl içerisinde çözüleceği belirtildi. Daire başkanlarının da onay verdiği stratejik plan benimsendi.





Plana göre, Yargıtay'da halen 1 milyon 250 bin derdest dosya bulunuyor. Yargıtay dairelerine her yıl ortalama 600 binin üzerinde yeni temyiz dosyası geliyor. Bu sayı her yıl yüzde 8 oranında artıyor. 2010'da Yargıtay hukuk daireleri 346 bin, ceza daireleri ise 206 bin dosyayı karara bağladı. Anayasa değişikliğinin ardından üye sayısı 250'den 387'ye çıkan Yargıtay'a geçtiğimiz haftalarda HSYK 190 genç tetkik hakimi görevlendirdi. Tetkik hakimi sayısı bu atamayla 630'dan 820'ye çıktı.





Yargıtay, HSYK'dan 220 civarında yeni tetkik hakimi talebinde de bulundu. Yargıtay'a ayrıca dairelerde görev yapmak üzere 100 civarında zabıt katibi alındı. Yargıtay'ın üye sayısının artmasıyla daireler en az iki heyetle çalışmaya başladı. Bazı daire başkanlarının ise çalışma temposunu artırıp 12 üyeyle üçer heyet oluşturarak iş yükünü bitirmeye çalıştığı kaydedildi. Bütün bu takviyeleri biriken dosyaların karara bağlanması için yeterli gören Yargıtay yönetimi, hukuk dairelerinde biriken iş yükünü 1,5 yıl, cezada ise 2,5-3 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyor.





Daha önce Yargıtay'daki iş yükü sebebiyle devlet arşivlerine kaldırılan 100 bin dosyanın da kapağı açıldı. Balgat'ta yeni kiralanan ek binaya taşınan dosyalara esas numarası verildi. Yakın sürede zamanaşımına uğrama ihtimali olanlara öncelik tanınarak, ilgili daireye sevk edildi. Yargıtay kaynakları, yeni yapılanmanın ardından gelecek dosyaların arşivde bekletilmeden Yargıtay cumhuriyet savcılarınca okunmaya başlanacağını belirtti.





2010'da 18 bin dosya zamanaşımına uğradı





Yargıtay kaynakları, yeni daire, üye ve tetkik hâkimi takviyesiyle yargının kanayan yarası durumundaki zamanaşımı sorununun en aza indirileceğini vurguladı. Yargıtay'da 2010'da 18 bin 585 dosya zamanaşımına uğramıştı. Üye sayısı artırılmadan önce Yargıtay'ın 2006'dan 2014'e kadar zamanaşımına uğrayan ya da uğraması muhtemel hesaplaması şöyleydi:

2006 (7 bin 118),

2007 (9 bin 111),

2008 (12 bin 354),

2009 (14 bin 809),

2010 (18 bin 585),

2011 (25 bin 27),

2012 (32 bin 525),

2013 (42 bin 295),

2014 (54 bin 984)