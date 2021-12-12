1 milyon dolarlık tuzak

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları geçen günlerde yüksek mühendis C.A. adlı kişiyi 1 dolandırdı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın’ın haberine göre, C.A.’ya, “Hesaplarınızı FETÖ ele geçirdi. Operasyon bitene kadar evdeki ve bankadaki paraları bize vermeniz gerekiyor” denildi. C.A. ve eşi dolandırıcılara önce 500 bin dolar, ertesi gün 400 bin dolar verdi. Birkaç gün sonra yine arayan dolandırıcı, başka paraları olup olmadığını sordu. Çift, son paraları olan 70 bin doları da verdi.