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Dünya

1 milyon dolarlık rüşvete idam cezası

Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde 1 milyon 20 bin dolar rüşvet aldığı belirlenen Liu Zhihua'nın cezası ağır oldu. Zhihua idam cezasına çarptır&

20 Ekim 2008 03:00

Pekin Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde 1 milyon 20 bin dolar rüşvet aldığı belirlenen Liu Zhihua'nın cezası ağır oldu. Zhihua idam cezasına çarptırıldı.

Çin'in başkenti Pekin'in eski belediye başkan yardımcısı Liu Zhihua’nın görevde bulunduğu 1999 ve 2006 yılları arasında 6 milyon 970 bin yuan (1 milyon 20 bin dolar) rüşvet aldığı kaydedildi.

Hıbey eyaletindeki Hengşui Orta Halk Mahkemesi'nin dün aldığı kararda, bu rüşvetin Liu ve metresi Vang Cienrui tarafından alındığı, Liu'nun proje sözleşmelerinde, kredilerde ve promosyon tekliflerinde görevini kötüye kullandığı kaydedildi. Kararda, Liu idam cezasına çaptırıldı ancak bu cezası 2 yıl tecil edildi. Liu'nun bu süre içinde iyi davranış sergilemesi halinde cezası ömür boyu hapse çevrilebilecek.

Partiden ihraç edildi

Liu, Haziran 2006'da inşaat, emlak, spor ve trafik projelerinden sorumlu olduğu belediye başkan yardımcılığı görevinden alınmış ve sonrada Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti.

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