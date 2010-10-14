1 milyon dolarlık fiyasko

T24- Türk futbolu ekonomik olarak son yıllarda müthiş sıçrama yaparken bu sezon başarı açısından uluslararası arenada adeta iflas etti.





1 - F.Bahçe, G.Saray, Trabzon Avrupa'dan erken elendi. Bursaspor Devler Ligi'nde tek puan alamadı. Beşiktaş ise kariyerli kadrosu ile şimdilik tek gurur abidemiz



2 - Naklen yayından 374.5 milyon dolar alan kulüpler gibi, 36 milyon dolarlık sponsor desteğine sahip Milli Takım da beklentilerin çok uzağında kaldı.





Türk futbolu ekonomik olarak son yıllarda müthiş sıçrama yaparken bu sezon başarı açısından uluslararası arenada adeta iflas etti. Süper Lig değerimiz Guti, Quaresma, Niang, Misimoviç transferleri ile son 1 yılda 800 milyon dolardan 1 milyar dolara, naklen yayın gelirlerimiz 150 milyon dolardan 374.5 milyon dolara (vergi ve paylar dahil 495 milyon), TFF'nin sponsor geliri 12 milyon dolardan 36 milyon dolara yükseldi. Türk futbolu 1 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Ancak ekonomik olarak gösterdiğimiz bu müthiş başarının karşılığı sahada gelmedi. Hem kulüplerimiz hem de A Milli Takımımız bu sezon resmen iflas etti.



Sıradan takımlar

Almanya ve 7 milyon Euro'luk değeri olan Azerbaycan'a mağlup olan 132 milyon Euro'luk A Milli Takımımız, Almanya ve Avusturya'nın gerisinde kalıp 2012'yi tehlikeye attı. Milli hüsran öncesinde ise F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor da Avrupa'dan elendi. F.Bahçe önce Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi'ni ıskalarken sıradan bir takım olan Young Boys (2-2, 0-1) ve PAOK'a (0-1, 1-1) elendi. G.Saray, 19 milyon Euro'luk Karpaty Lviv'e (2-2, 1-1) teslim oldu. Trabzon, Avrupa Ligi öncesi Liverpool (0-1, 1-2) önünde tutunamadı. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne kalan Bursa, gruplarda Valencia (0-4) ve G.Rangers'a (0-1) yenilip 2'de sıfır çekti. Tek tesellimiz ise Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalıp gruplarda CSKA Sofya (1-0) ve Rapid Wien'i (2-1) yenerek 2'de 2 yapması oldu.



160 milyon harcama

TAKIM kadroları değeri 1 milyar dolar ile Avrupa'nın 6. büyük ligi olan Türkiye, naklen yayın konusunda zirve yapan, genç transfer döneminde 82 milyon Euro'su bonservislere toplam 160 milyon Euro verdi. Tam 82 yabancı alındı. Paralar sokağa atıldı. Milli Takım'a hüsran yaşatan Hiddink'e 6 milyon Euro, G.Saray'a hiç katkısı olmayan Rijkaard'a 4 milyon Euro ödüyoruz. F.Bahçe'de Alex, Emre, Güiza, Beşiktaş'ta Quaresma gibi isimler 3.5 milyon Euro alıyor. Yerden kalkmayan Elano'ya 3.5 milyon Euro veriliyor. Tüm bu rakamların ışığında ortaya çıkan gerçek şu: Ekonomik olarak büyüyoruz, sahada küçülüyoruz. Suçlu ise belli: Sermayeyi iyi yönetemeyen yönetimler...



Rakamlar çarpıcı

Peki 1 milyar dolar nereden geliyor? Bu sadece Türkiye Süper Ligi'ndeki 18 takımın kadrosal değeri.. Bu rakam aslında yayın gelirleri, Diğer girdiler de ilave edildiğinde bu değer 3 milyar doları buluyor. Bu açıdan bakıldığında ise başarısızlık daha çarpıcı hale geliyor.



Gelen vurdu giden vurdu

Türkiye Avrupa'da tarihi bir başarısızlık dönemi yaşıyor. Takımlarımız kendileriyle kıyaslanmayacak ekiplere yenilip Avrupa Kupaları'na erken veda ederken, Milli Takım da aynı paralelde gitti. Kaybettiğimiz ekipler içinde sadece Almanya ve Liverpool'un parasal değeri bizimki-lerden daha fazla.



Hayalleri yıktı

Almanya ile Türkiye'yi bir tutmayan Hiddink, şimdi 4 maçta 3 maç yapan Azerbaycan'ın sadece 3 puan önünde.



Takım değerlerimiz

F.Bahçe 148.5 Milyon Euro

G.Saray 124 Milyon Euro

Beşiktaş 96 Milyon Euro

Trabzon 60 Milyon Euro

Bursaspor 54 Milyon Euro

A Milli Takım 132 Milyon Euro



Bonservise 82 milyon verdik

İtalya Ligi 301 Milyon Euro

İspanya Ligi 262 Milyon Euro

İngiltere Ligi 436 Milyon Euro

Almanya Ligi 158 Milyon Euro

Fransa Ligi 139 Milyon Euro

Türkiye Ligi 82 Milyon Euro



Kimlere yenildik?

Almanya 571 Milyon Euro

Liverpool 275 Milyon Euro

Azerbaycan 7 Milyon Euro

Yong Boys 24 Milyon Euro

PAOK 58 Milyon Euro

Karpaty Lviv 19 Milyon Euro



Havuzdan para yağıyor

İngiltere 1.2 Milyar Dolar

İtalya 1.1 Milyar Dolar

Fransa 971 Milyon Dolar

İspanya 743 Milyon Dolar

Almanya 573 Milyon Dolar

Türkiye 495 Milyon Dolar



Gelirlerde 9. Sıradayız

İngiltere 2.3 Milyar Euro

Almanya 1.575 Milyar Euro

İspanya 1.501 Milyar Euro

İtalya 1.494 Milyar Euro

Fransa 1.100 Milyar Euro

Hollanda 422 Milyon Euro

Rusya 352 Milyon Euro

Türkiye 342 Milyon Euro

Portekiz 256 Milyon Euro



Avrupa'da 6. Durumdayız

Premier Lig 5 Milyar Dolar

İspanya Ligi 3.4 Milyar Dolar

İtalya Ligi 2.8 Milyar Dolar

Almanya Ligi 2.2 Milyar Dolar

Fransa Ligi 1.7 Milyar Dolar

Türkiye Ligi 1 Milyar Dolar





(Akşam gazetesi - Hakan Yaşar - 14 Ekim 2010)



