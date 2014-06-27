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Dünya

1 milyon dolar çöpe gitti

ABD’de loto kuponlarına ikramiye çıktığını kuponu çöpe attıktan sonra fark eden şansız iki adam eyalet piyango kurumuna dava açtı

27 Haziran 2014 15:29

ABD’de yaşayan Salvatore Cambria ve Erick Onyango New York’ta görülen davalarında, piyango sitesinin 23 Mart’ta yapılan çekilişteki numaraları hızlıca güncellemediğini iddia etti ve çöpe attıkları bilet için 1 milyon doların kendilerine verilmesini talep etti.

NTV’nin haberine göre, şansız ikili, çelişin yapıldığı gün öğleden sonra 11’de kazanan kuponun numaralarını kontrol etti ve kendilerine ikramiye çıkmadığını düşünüp biletlerini çöpe attı. Sitenin sonuçları güncellemediğini ve bu yüzden geçmiş haftanın sonuçlarına bakıp yanlış yönlendirildiklerini iddia eden ikili, mahkemeye başvurarak kazandıkları ikramiyenin kendilerine verilmesini talep etti.

1 milyon dolarlık biletlerini yırtıp atan Salvatore Cambria ve Erick Onyango üzerinde seri numarası yazan iki biletleri daha olduğunu ve kazandıklarını kanıtlayacaklarını söylüyor.

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