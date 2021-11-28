1 milyon Bulgar turist Edirne'ye alışverişe geldi

Türkiye'de artan döviz kurları sonrası yılbaşından bu yana özel araç ve turlar ile Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1 milyon Bulgar turist, Edirne'ye giriş yaptı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak- 27 Kasım'da 1 milyon Bulgar turist, Edirne'ye geldi. 1 Bulgar levası'nın 7 liraya yükselmesiyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan turistler için esnaf da harekete geçti ve Bulgarca tanıtımlarını artırdı.

"Bulgaristan'ın yüzde 100'ünü giydiriyoruz"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, hafta sonları Bulgar turist sayısının 12 bini bulduğunu ve kişi başı 500 Euro harcandığını belirtti. Kent pazarında kadın ve erkek giyim ürünleri satan esnaftan Serkan Şen, işlerinin 3 kat arttığını belirterek, "Leva'nın yükselmesi bizim yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz katı arttı. Pazardan ilk kez son 20 gündür zevk alarak iş yapıyoruz. Devamını bekliyoruz. Tamam bizim paramız onlara göre düşük ama kalite olarak çok üstünüz. Şu anda en çok mont satıyoruz şu anda. Bunun yanında Bulgaristanlı ya da Yunanistanlı turistler pazarlık da yapmıyor. Şu anda Bulgaristan'ın yüzde 100'ünü giydiriyoruz, tamamen bize endeksliler" dedi.

Pazarcı esnafından Mehmet Demir de "Leva yükseldikten sonra işlerimiz çok iyileşti. Bizden alıp orada satıyorlar dolayısıyla bize de yarıyor. Başka pazarda bu kadar iş yapamıyoruz. Gelip 5-10 tane birden alıyorlar. Eskiden işlerimiz bu kadar değildi. Özellikle leva yükseldikten sonra arttı. Geçen seneye göre fiyatlarda artış yaptık. Biraz zorlanıyoruz ama Bulgar müşteri sayesinde para kazanıyoruz" diye konuştu.

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