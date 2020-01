'1 milyon bebek doğduğu gün ölüyor'

Uluslararası yardım örgütü ''Save the Children'' dünyada her yıl 1 milyon bebeğin sadece bir gün yaşayabildiğini ortaya koydu. Örgüte göre, her yıl bir o kadar bebek de ölü doğuyor. Üstelik ölümlerin yarısı önlebilir durumda.

Rapora göre, son yılda çocuk ölümleri yarı yarıya azaltıldı ancak yenidoğan ölümleri korkutuyor.

NTV'de yer alan habere göre, yılda 1 milyon bebeğin doğduktan sonraki 24 saat içinde öldüğünü belirten örgüt, bir o kadar bebeğin de ölü doğduğuna dikkat çekiyor.

Üstelik bu ölümlerin yarısı ücretsiz sağlık ve doğum hizmetiyle önlenebilir durumda.

Raporda, her yıl 40 milyon kadının profesyonel yardım almadan doğum yaptığı belirtildi.

En karanlık tablo ise, Afrika ve Ortadoğu'da. Etiyopya'da doğumların yüzde 90'ı uygun olmayan şartlarda gerçekleşiyor.

Afganistan'ın kırsal kesimlerinde 10,000 kadına bir ebe düşüyor. Sadece Güney Sudan'da doğar doğmaz ölen bebek sayısı yılda 5 bin.

"Save the Children"ın başındaki Justin Forsyth önlenebilir olan bu ölümlerin gerçekleşmesinin suç olduğu görüşünü savunuyor.

Yeni annelere iyi ve ücretsiz sağlık hizmeti sunulması gerektiğini ifade eden Forsyth, bebeklere 2. gün yaşama şansı verilmesi gerektiğini söylüyor.