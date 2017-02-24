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1 milyon adet “Türkçe Olimpiyatları” parası basılmış!

Başbakan Yardımcısı Şimşek, CHP'li Ekici'nin sorusunu yanıtladı

24 Şubat 2017 02:24

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Türkçe Olimpiyatları 1 TL Tedavül Hatıra Parası'nın geçmişte, Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin Madeni Hatıra Para ve Hatıra Madalyonu Basımı ve Satışı Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde ve gerekli onay süreci işletilerek basıldığını açıkladı.

Birgün'de ye ralan habere göre, CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin soru önergesini yanıtlayan Bakan Şimşek, Gülen Cemaati'nin organizasyonu olan "Türkçe Olimpiyatları" 1 TL Tedavül Hatıra Parası'na ilişkin şunları söyledi:

“Türkçe Olimpiyatları 1 TL Tedavül Hatıra Parası basımı birim maliyeti 0.23 TL/Adet olup. 1 Milyon adet basılmış, 1 TL nominal değer üzerinden piyasaya verilmiş ve ((1-0,23) TL x 1.000,000 Adet) 770.000 TL senyoraj geliri elde edilmiştir. Türkçe Olimpiyatları 1 TL Tedavül Hatıra Paraları 2012 yılı Haziran ayı itibariyle tedavüle verilmiştir.”

 

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