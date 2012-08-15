1 milyon adaylı KPSS'ye 100 bin itiraz var!

1 milyon kişinin katıldığı KPSS'de şimdi de cevaplara şaibe karıştı. Sanal alemdeki 'itirazcı grup'ların üye sayısı 100 bini buldu.

Umay Aktaş Salman'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, 2012 KPSS sonuçları dört gün önce açıklandı ancak binlerce aday netlerinin eksik hesaplandığını söylüyor. Soruların sızdırıldığı iddialarının gölgesinde sonuçları bekleyen adaylar, netlerini görünce şaşkına uğradı. Pek çok kişi netinin hesapladığının altında geldiğini iddia ediyor.

Yaklaşık 100 bin kişi sosyal medyada ‘2012 KPSS ’de netlerim eksik geldi diyenler’, ‘ KPSS ’nin iptali için dava açıyorum. Desteklerinizi bekliyorum’ gruplarında bir araya gelerek ÖSYM ’ye itiraz dilekçeleri hazırlıyor, sınavın iptal edilmesini istiyor. ÖSYM herkesin cevap anahtarını ve kitapçıkları internete koydu ancak adaylar kendi karalanmış kitapçıklarına ulaşamadıkları sürece cevap kâğıdı ile karşılaştırma yapmanın bir anlam ifade etmediğini, şüpheleri gidermediğini söylüyor.

Sorunlu başladı

7 Temmuz’da yapılan ve 1 milyon kişinin girdiği KPSS ’de bazı sorular sınavın 2. oturumu sürerken internete düşünce soruların önceden sızdırıldığı şüphesi doğdu, savcılık soruşturma başlattı. Adaylar tüm bu şaibeler arasında sınav sonuçlarını kaygıyla bekledi.

4 gün önce sınav sonuçları açıklandı. Ancak tartışmalar bitmedi. Adaylar bu kez de netlerinin düşük hesaplandığını belirtiyor. Sosyal medyada bir araya gelen adaylardan kimi bilgi edinme kapsamında karalanmış kitapçığının kendine gönderilmesini talep ederken kimi sınavının tekrar okunmasını istiyor. Çoğunluk ise sınavda şaibe olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini söylüyor.

7 bin aday nereye gitti?

2012 KPSS ile ilgili kafa karıştıran bir konu da ‘kayıp’ 7 bin aday. Yaklaşık 7 bin kişinin cevap kâğıdının sıralamaya alınmadığı iddia ediliyor. ÖSYM ’nin açıkladığı istatistiklerde 931 bin 93 adayın sınavının geçerli sayıldığını ancak kendilerine yollanan sonuç belgelerinde bu sayının 924 bin 739 olduğunu ifade eden adaylar, “7 bin kişinin cevap kâğıtları nerede” diye soruyor.

Yüksek puan alanlar bile itiraz ediyor

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Basri, kendi sınavından örnek verdi:

“Matematik testinden 12 soru işaretlemiştim. 10’u doğruydu ama tamamı yanlış gözüküyor. Eğitim bilimlerinde 28 yanlışım vardı, 39 gözüküyor. 84- 85 puan almayı umarken 72 aldım. Geçen sene 82’de kaldı en son atanan, bu şartlarda atanmam mümkün değil. Sınavın sağlıksız bir şekilde okunduğuna dair kanaatim var. Sınav sonuçları da 11-12 gün geç açıklandı. Adayların hepsinde kopya çekildiğine dair kanaat var. 89 puan alan aday bile netlerinden şikâyetçi. ÖSYM burnundan kıl aldırmıyor. Tüm kamuoyunda artık kopya kanaati var. ÖSYM herkesin cevap anahtarını ve kitapçıklarını internet sitesine koydu. Ancak kitapçıkları bizim karaladıklarımız değil. Asıl kitapçıklarımızı açıklayıp cevap kâğıdımızla kıyaslamadıkça şüphelerimiz giderilemez.”

1 puan değil virgül bile önemli

Artvin ’den Barış Vayiç isyan etti: “Eğitim bilimleri testindeki netlerime baktığımda hatırlamadığım soruları bile yanlış kabul ettiğimde 20 yanlış ediyordu. Ancak gelen sonuçta 28 yanlış var. Genel kültürde 9 yanlışım vardı, 10 gözüküyor. 81 -82 bekliyordum, 74 aldım. Pek çok arkadaş bu durumda. Artık bıçak kemiğe dayandı. 2010’da KPSS iptal edildiğinde ikinci sınav yapılmıştı. Ben o sınavda ilkinden daha yüksek net yapmama karşın birinciyle tıpatıp aynı netler ve sonuç gelmişti. İtiraz ettim, bir şey değişmedi. Cevap kâğıdınız okundu, hata yok deniyor. Yine aynı olacak.”

Adıyaman ’daki İmam Delici’nin eğitim bilimleri testinde 85 neti varken 60 neti gelmiş, genel kültürde toplam 75 net beklerken 60 neti gelmiş. Ercan Yaman, “Bizim için bırakın 1 puanı virgül bile önemli. Hayatımı değiştiren puanlar bunlar” diyor.

Mersin ’den Ahmet Aksay, genel Kültür testinde 16 yanlışı olduğunu hesaplarken 40 yanlış geldi. Eğitim bilimlerinde 20 yanlış beklerken 48 geldi. Aksay, normalde 83 puan alıp atanabilecekken, bu netlerle 53 puan aldığını ve atanamayacağını söylüyor.

İsmail Özbakış, hatırlamadığı soruları hesaba katarak netlerine baktığını genel yetenek-genel kültürden 90 net beklediğini, en kötü ihtimalle 85 neti olabileceğini ancak 72 net geldiğini, eğitim bilimlerinde en kötü ihtimalle 90 net beklerken 79 netinin geldiğini anlatıyor. Mina Deniz ise “Genel yetenek-genel kültürden 85 net beklerken sonuçlar açıklanınca 70 netim çıktı. Bu mümkün değil. Binlerce kişi aynı durumda, bu kadar yanlış hatırlama olmaz. 30 neti eksik gelenler var” diyor.

KPSS kursu veren dershanelerin bir kısmına şikâyet gelmiş, bir kısmına ise gelmemiş. Pegem Akademi, bu durumda 1 kişinin geldiğini söylüyor. Analiz KPSS Kursu , yoğun bir şekilde şikâyet olmadığını söylerken, Başarı Akademi Kadıköy şubesi sonuçlar açıklandığında 10 kişide aynı duruma rastladıklarını anlatıyor. Aynı dershanenin İzmir Şubesi Eğitim Danışmanı Merve Fıstıkoğlu ise “Çok kişi arıyor, bir şey mi var? Öğrencimiz olan da var oymayan da” diyor.