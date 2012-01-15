-1 milyon 800 bin kişiye uyarı İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, sağlık güvencesi olmayan yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin ocak sonuna kadar, vizeleri bitecek 9 milyon 200 bin kişinin de vize bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde ''Gelir Testi'' yaptırmamaları halinde 213 lira sağlık primi ödeyeceklerini bildirdi. Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin tamamen sağlık güvencesi dışında bulunduğunu ve bu durumdakilerin 31 Ocak tarihine kadar Gelir Testi için başvurmak zorunda olduklarını hatırlattı. Yeşil Kart'lı yaklaşık 9 milyon 200 bin kişinin de vizeleri bittiğinde bir ay içinde Gelir Testi yaptırmak zorunda kalacaklarına dikkat çeken Arıkan, SGK İl Müdürlükleri ya da ikametgaha yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurularda zaman nedeniyle büyük sıkıntı yaşanabileceğini kaydetti. Arıkan, başvuru yapılmaması halinde, kişilerin aylık 213 lirayı bulan sağlık primi ödemek zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, konunun Türkiye genelindeki sosyal güvencesiz olan 25 yaşını doldurmuş üniversite öğrencilerini, tarım işçilerini, part-time ya da ev işlerinde çalışanları, kayıt dışı konumda olanlar gibi daha birçok kişiyi ilgilendirdiğini vurguladı. Test sonucuna göre primlerin ya devlet tarafından ödeneceğini, ya da 35,46 lira ile 212,76 lira arasında bir tutarı kişilerin kendilerinin ödeyeceklerini belirten Arıkan ''Bu kişiler ay sonuna kadar başvurmazlarsa resen yani kendiliğinden SGK tarafından tescil edilerek asgari ücretin iki katının yüzde 12'si oranında, yani 212,76 lira prim ödeme yükümlüsü olacaklar'' uyarısında bulundu. -Kim ne kadar sağlık primi ödeyecek- İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan kimin ne kadar sağlık primi ödeyeceği konusunda da 5 maddeden oluşan kılavuz bir tablo hazırladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: ''1 Ocak-30 Haziran 2012 dönemi için aile içindeki kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes prim ödemek zorunda kalacak. Gelir asgari ücretin üçte birinin (295,50 lira) altında ise primleri devlet ödeyecek. Geliri asgari ücretin üçte biri (295,50 lira) ile asgari ücret arasında ise, kişi 35,46 lira prim ödeyecek. Geliri asgari ücret (886,50 lira) ile asgari ücretin iki katı arasında ise, kişi 106,38 lira prim ödeyecek. Geliri asgari ücretin iki katından (1.773 lira) daha fazla ise, kişi 212,76 lira prim ödeyecek.''