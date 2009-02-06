1 milyon 574 bin senet protestolu

Türkiye’de protestolu senet sayısı geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyon 470 bin 758 adetten, 1 milyon 574 bin 31 adede çıktı.



Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan ödeme güçlüğü Türkiye'de protestolu senet sayısını artırdı. Protestolu senetlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7, protestolu senetlerin tutarı da yüzde 17,9 arttı.



Merkez Bankasının verilerine göre, protestolu senet sayısı geçen yıl yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyon 574 bin 31 adede çıktı. Protestolu senet sayısı 2007 yılında 1 milyon 470 bin 758 adet idi.



Aynı dönemde, protestolu senetlerin tutarı da 5 milyar 732 milyon 371 bin 127 liradan, 6 milyar 760 milyon 227 bin 926 liraya yükseldi.



Aralık dönemi



Türkiye'de, 2008 yılının Aralık ayında, protestolu senet sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5, protestolu senetlerin tutarı da yüzde 44,3 arttı.



Merkez Bankasının verilerine göre, protestolu senet sayısı 2008 Aralıkta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 139 bin 159'dan 156 bin 608 adede çıktı.



Aynı dönemde, protestolu senetlerin tutarı da 533 milyon 327 bin 845 liradan 769 milyon 429 bin 83 liraya yükseldi.



Ayrıca, Aralık ayında protesto edilen senet sayısı, Kasım ayına göre yüzde 11,4 ve tutarı da yüzde 14,1 oranlarında arttı. 2008 Kasım ayında protestolu senet sayısı 140 bin 623, bunların tutarı ise 674 milyon 266 bin 776 lira idi.



