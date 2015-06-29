1 milyon 300 bin öğrencinin merakla beklediği TEOG sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının sonuçları açıklandı.

İngilizce sınavındaki bir sorunun mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine, TEOG puanları 24 Haziran’da açıklanamamıştı. Yeniden hesaplanan ve yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin beklediği puanlar bugün açıklandı.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın.

TEOG kapsamında düzenlenen ortak sınavlarda İngilizce testi A kitapçığı 10’uncu soru (Mary Sanders) iptal edilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığını kabul ederek İngilizce ders puanlarının yeniden hesaplanacağını açıklamıştı. Bakanlık, 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) yeniden hesaplayarak, yeni puanları ise bugün saat 09.00’da e-okul sistemi üzerinden açıkladı.

Sonuçlar internetten

Yerleştirme sonuçları meb.gov.tr, oges.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrencilerin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yerleştirme sonuçları isteyen velilere kısa mesaj ile bildirilebilecek. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenmeye hak kazandıkları okullar belirlendiğinden kayıtlar otomotik olarak yapılacak, ayrıca bir kayıt işlemine gerek kalmayacak.

‘İptal edilen soruyu tüm adayların doğru cevapladığı kabul edilecek’

MEB resmi sitesinden şu açıklamayı yapmıştı:

“26 Haziran 2015 tarihinde 12. İdare Mahkemesi’nde D Kitapçığı İngilizce 11. Soru (A Kitapçığı 10. soru, B Kitapçığı 1.soru, C Kitapçığı 3.soru ) ile ilgili açılan dava neticesinde, mahkeme bu soruya iptal kararı vermiştir. Danıştay 8. Dairesinin 26.11.2014 tarih ve 2014/2083 esas sayılı kararı doğrultusunda iptal edilen soruyu tüm adayların doğru cevapladığı kabul edilerek İngilizce ders puanları yeniden hesaplanacaktır. Bu karar sonrasında Bakanlığımız, 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı ile Yerleştirmeye Esas Puanları yeniden hesaplayarak, yeni puanları 29.06.2015 Pazartesi günü saat 09.00’da e-okul üzerinden açıklayacaktır”