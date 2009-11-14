1 milyon 288 bin kişi borcunu ödeyemiyor

Bu yılın 9 ayında ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 157 bin 548 olarak belirlenirken, bunun 722 bin 473’ü kredi kartı borcunu, 435 bin 75’i de ferdi kredi borcunu ödememiş kişilerden oluştu.



Bir kişinin tüm yıllar içinde bir kez sayılması durumuna göre, 2004 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı 1 milyon 896 bin 674 oldu. Bu kişilerin 608 bin 597’sini ferdi kredi borcunu, 1 milyon 288 bin 77’i de kredi kartları borcunu ödemeyenler oluşturdu.