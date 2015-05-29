1 milyon 150 bin metrekare arazi, hükümete yakın vakıflara tahsis edilmiş

Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü birçok araziyi hükümete yakın vakıflara tahsis ettiği ortaya çıktı. Bakanlık ‘22 ilde toplamda 1 milyon 148 bin 192 metrekarelik 31 araziyi’ iktidara yakınlığıyla dikkat çeken ‘TÜRGEV, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İHH, Birlik Vakfı ile Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na tahsisleri için ‘olur’ vermiş. Arazilerin çoğunun tahsisi için Başbakanlık’tan da ‘olumlu’ yanıt alındı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, Maliye Bakanlığı’nın TÜRGEV tarafından Başakşehir’de kurulacak olan İbn-i Haldun Vakıf Üniversitesi’nin arazisinin verilmesini konu alan haberle ilgili, ‘kamu yararı bulunan tüm vakıf, dernek ve vakıf üniversitelerine ayırt etmeksizin arazi tahsisi yapıldığı’ açıklamasının aksine AKP’ye yakın vakıflara çalıştığı belgeleriyle ortaya çıktı.

Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine birçok ilinde AKP iktidarına yakın vakıflara arazi tahsis edilmesi için olur veren Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün arazi tahsisi için adeta onay makamı gibi çalıştığı belgelerle günyüzüne çıktı. İşte il il hükümete yakın vakıflara tahsisi için Maliye Bakanlığı tarafından olur verilen arazilerin listesi:

Adı Urla ile duyulmuştu

Ensar Vakfı’nın ismi 25 Aralık rüşvet soruşturmasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait olduğu iddia edilen villaların bulunduğu Urla Zeytineli koyuna komşu koydaki bir arazinin tahsis edildiği vakıf olarak duyulmuştu. Devlet Hava Meydanları’na (DHMİ) ait tesislerin de bulunduğu koydaki arazinin tahsis edildiği Ensar Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer alıyor. Ensar Vakfı’na il il irtifak hakkı ihalesinin yapılması için olur verilen araziler şöyle:

* İzmir Urla’da 35 bin 46 metrekarelik arazi

* Ankara Yenimahalle Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi’nde 612 metrekarelik bina

* Adana Çukurova ilçesinde Adana Orduevi’ne ait Emniyet Hizmet Birliği binasının da içerisinde bulunduğu 8 bin metrekarelik arazi

* Bitlis Merkez İlçesi’nde öğrenci yurdu yapılmak üzere

* katlı bina, bin 843 metrekarelik arazi

* Batman Merkez İlçesi’nde öğrenci yurdu yapılmak üzere 3 bin 818 metrekarelik arazi

* Yozgat Merkez İlçesi’nde öğrenci yurdu yapılmak üzere 9 bin 778 metrekalik alan 4 Amasya Merkez İlçesi’nde öğrenci yurdu yapılmak üzere

* Bin 48 metrekarelik arazi

Alo Fatih’in ismiyle duyulmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer alan İlim Yayma Vakfı’nı kuran İlim Yayma Cemiyeti’nin ismi sık sık kapatılan 25 Aralık rüşvet soruşturması şüphelilerinden kamuoyunda “Alo Fatih” olarak tanınan eski Habertürk yöneticisi Fatih Saraç ile duyulmuştu. İlim Yayma Cemiyeti’ne il il irtifak hakkı ihalesinin yapılması için olur verilen araziler ise şöyle:

* Ankara Yenimahalle’de 2 bin 772 metrekarelik arazi

* Kırşehir Merkez İlçesi’nde 6 bin 40 metrekarelik arazi

* Diyarbakır Yenişehir İlçesi’nde 444 metrekarelik bina, bin 872 metrekarelik arazi ve 739 metrekarelik arazi 4 Van Erciş İlçesi’nde 7 bin 680 metrekarelik arazi

* Batman Merkez İlçesi’nde öğrenci yurdu yapılmak üzere 8 bin 787 metrekarelik arazi ile 5 bin 604 metrekarelik arazi

* Hatay Merkez İlçesi 2 bin 937 metrekarelik arazi

* Ağrı Merkez İlçesi 5 bin 495 metrekarelik arazi

* Çankırı Merkez İlçesi bin 505 metrekarelik arazi

* Bingöl Merkez İlçesi bin 845 metrekarelik arazi

* Afyon Merkez İlçesi 3 bin 718 metrekarelik arazi

* Erzurum Yakutiye İlçesi bin 647 metrekarelik arazi

* Elazığ Merkez İlçesi bin 94 metrekarelik arazi

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından isminde yer alan “gençlik ve eğitime hizmet” kavramlarının aksine yolsuzlukla anılır hale gelen TÜRGEV’in yönetim kurulunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak yer alıyor. TÜRGEV’e tahsisi için olur verilen araziler ise şöyle:

* İstanbul Başakşehir’de TÜRGEV tarafından kurulacak olan İbn-i Haldun Vakıf Üniversitesi’nin 779 dönümlük arazisi

* İstanbul Pendik ilçesinde 167 bin 457 metrekarelik arazi

* Sakarya Serdivan ilçesinde 14 bin 666 metrekarelik arazi

* Çanakkale’nin Merkez ilçesi Sarıcaeli Köyü’nde 18 bin 438 metrekarelik arazi

* Şanlıurfa’nın Merkez ilçesi Gülveren köyünde 9 bin 468 metrekarelik arazi

Birlik Vakfı ve İHH de unutulmamış

Hakkında takipsizlik kararı verilen bir diğer soruşturma olan Selam Tevhid soruşturmasının şüphelilerinden olan Bülent Yıldırım’ın başkanı olduğu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tashihten payını alan vakıflar arasında yer aldı. İHH’ya tahsisi için ise İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi’nde 14 bin 602 metrekarelik arazi için bakanlık tarafından olur verildi. Kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu Birlik Vakfı da İstanbul Fatih Mahmutpaşa Mahallesi’ndeki bin 417 metrekarelik arazi ile listede yerini aldı. Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na ise İstanbul Yenibosna’da 25 bin 977 metrekarelik arazi için bakanlıktan olur verildi.

Bilal Erdoğan ve El Kadı da Öz’den şikâyetçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a twitter’dan hakarette bulunduğu gerekçesiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararıyla Cumhuriyet Savcılığı görevinden ihraç edilen Zekeriya Öz hakkındaki davaya, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu şüplelilerinden Suudi işadamı Yasin El Kadı’nın açtığı dava da eklendi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun görevden ihraç ettiği Zekeriya Öz hakkındaki “Kamu görevlisine hakaret ve tehdit” suçlarından açılan dava Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Zekeriya Öz’ün twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili hakaret içerdiği iddia edilen tweet’leri retweet’lemesi nedeniyle açılan iki dava birleştirilirken, dün görülen duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın avukatı Muammer Cemaloğlu ve Yasin El Kadı’nın avukatı Ersoy Kılıç katıldı. Avukatlar Cemaloğlu ile Kılıç, Bilal Erdoğan ve El Kadı’nın duruşmalara katılmasını istediler.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talimatı üzerine hafta içinde İstanbul Anadolu Adliye Sarayı’na giden Zekeriya Öz savunması için ek süre isterken, duruşmanın İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Haziran’a bırakıldığı bildirildi. Mahkeme, Necmettin Bilal Erdoğan ile Yasin El Kadı’nın Öz’e karşı açtıkları davanın da bu davayla birleşmesine karar verirken, duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi.