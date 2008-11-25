1 milyar insan aç

BM Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre dünya nüfusunu doyurmak için bugünkünden iki kat daha fazla gıda üretimine ihtiyaç var. Örgüt, açlığın önüne geçilebilmesi için ise 30 milyar dolar harcanması gerektiğini belirtiyor.



Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) İtalya'nın başkenti Roma'da önceki gün sona eren zirvesinin ana gündemi açlıktı.



Toplantıdan çıkan sonuç, küresel ekonomik kriz, doğal afetler, nüfus artışı, iklim değişikliklerinin etkisiyle tarım ürünlerinin azalması ve fiyatların artmasıyla artan aç insan sayısını önlemek için acilen önlem alınmasıydı. Verilen rakamlar ise ürkütücü. 6.5 milyar olan dünya nüfusunun şu anda 923 milyonu açlıktan ölümün pençesinde. Buna gelecek yıl 100 milyon insanın daha eklenmesi beklenirken, toplamın 1 milyarı aşacağı tahmin ediliyor.



Acil müdahale



Bu da 2050'e kadar 10 milyara yükselmesi beklenen dünya nüfusunu doyurmak için bugünkünden iki kat daha fazla bir gıda üretimine ihtiyaç doğuruyor. Örgüt, hemen 30 milyar dolar harcanması gerektiğini belirtiyor.



3 yıllık acil önlem planı ise 42.6 milyon dolarlık bir bütçe ile açıklandı. FAO Genel Direktörü Diouf, "Açlık barış ve güvenliği tehdit edecek önemli sorunlardan biri" diyor. Diouf, ekonomik krizin hükümetleri bankacılık ve finans gibi sektörleri kurtarmaya ittiğini söyleyerek, "Açlıkla mücadele öncelikler sırasında geriye itiliyor. Ertelenen her dakika daha çok aç çocuğun ölmesi demek" diyor.

