1 milyar Euro'ya mal oldu, 10 bin Euro'ya satıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'e 236 kilometre mesafede bulunan ve 1 milyar Euro'ya mâl olan Ciudad Real Havalimanı, 10 bin Euro'ya satıldı. Madrid'deki Barajas Havalimanı'na alternatif olarak düşünülen havalimanını satın alan uluslararası yatırımcı grubu arasında Çinlilerin de olduğu ve Ciudad Real'in Çinli şirketlerin Avrupa'ya giriş kapısı olarak kullanılacağı belirtildi.

Havalimanının satış işlemi henüz tamamlanmadı. Ancak başka bir teklifin gelmesi de beklenmiyor. 2008 yılında faaliyete geçen havalimanı, 2012 yılındaki konut krizi esnasında kapanmıştı. Ciudad Real Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyon kişiydi.