1 milyar dolarlık spor kompleksleri çürümeye terk edildi!

İstanbul’da toplam maliyetleri 1 milyar doları bulan dev projeler iyi bir şekilde yönetilemediği için yeterince verimli kullanılamıyor. Bu projeler arasında 200 milyon dolar maliyeti bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı, rüzgar durumu hesaplanamadığı için spor organizasyonlarına ev sahipliği yapamazken, 300 milyon dolara yapılan Formula 1 Parkı ise bir araç kiralama şirketi tarafından araç depolama alanı olarak kullanılıyor. Avrupa’nın en büyük kültür merkezi olarak tanıtılan Haliç Kongre Merkezi ise düğün organizasyonları için kiralanmaya başlandı.

Hüseyin İstemil'in Taraf'taki haberine göre, uzmanlar projelerin bazılarının yanlış yapıldığını bazılarının da proje olarak doğru yapıldığını ancak yönetilemediği için amaçları dışında kullanıldığını söyleyerek projelerin kent ve şehir bütünlüğü düşünülmeden yapıldığını ifade ediyor.



Olimpiyat Stadı enkaz gibi



Kullanılmayan projelerle ilgili Taraf ’a konuşan Mimar Korhan Gümüş, olimpiyatların İstanbul’da yapılması için gayret gösterilirken bir yandan da projelerin neden kullanılmadığının tartışılması gerektiğini söyledi. Gümüş şöyle konuştu: “Dün sabah Olimpiyat Stadı’na gittim. Rüzgarın hızından ayakta kalmakta zorlanıyorduk. Nasıl batmış bir gemi enkazı, çölün ortasında tek başına duran bir iskelet görüntüsü insana ürperti verirse, bu yapı da ona benziyor. Orada koskoca bina boş bir enkaz gibi duruyor. Harcanan para 200 milyon doların üstünde. Stadın alanından çıkışımız iki buçuk saati buldu. Sovyetler Birliği’nde böyle kullanılmayan inşaatlar vardı. Sonra benzer projeleri saymaya başladım: Formula 1 pisti otomobil kiralama şirketinin deposu olarak kullanılıyor. Sütlüce’de Kültür Merkezi boş duruyor. İstanbul Kongre Merkezi ve Feshane’deki durum da aynı. Yalnızca bunları topladığımızda havaya savrulmuş miktar 1 milyar dolar. Olimpiyatları almak için gayret ederken bir taraftan da düşünsek. Öyle aceleye falan gelmeden bu yapılar neden kullanılamıyor? Neden projeleri hatalı? Neden yönetilemiyor? gibi konularda tartışmamız lazım.”

Mimar Korhan Gümüş, Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri yönetemediğini söyleyerek 200 milyon dolara yapılan Sütlüce Kültür Merkezi’nin düğün organizasyonlarına kiralanmaya başlandığını söyledi.



Ulaşım da düşünülmedi



Gümüş, “Projeleri yönetecek ortada bir özne yok. Yapılacak Topçu Kışlası da kullanılamayacak. Buna benzer bir sürü tesis kullanılmıyor. İstanbul’da Yapı Eserleri Müzesi ve Osmanlı’dan bu yana önemli eserlerin yapı örneklerinin olduğu Mimarlık Müzesi de var. Bunları kimse bilmiyor. Ben mimarlık okudum ben bile bilmiyordum” dedi.

İstanbul Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman ise şöyle konuştu: “İstanbul’da “2020 için söylenen projelerin kaderi de daha önce yapılan projeler gibi olacak” demek yanlış olmaz. Çünkü İstanbul 2000 olimpiyatlarına hazırlanırken Atatürk Olimpiyat Stadı yapılmıştı. Şimdi hiçbir spor kulübü orada gidip maç yapmak istemiyor. Konserler bile yapılamıyor. Çünkü yapılan projelere mikro mimari değer olarak bakılıyor. Kent ve şehir bütünlüğünde bakılmıyor. Ulaşım olanakları ve kullanım olanakları düşünülmeden yapılıyor. Örneğin, Sütlüce Kültür Merkezi’nin kullanılmayan bir çok mekânı var buralarda fare dolu. Kağıthane’de açılan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı da taşkın sahasında yer alıyor. Projelerin daha verimli kullanılması için kent ve şehir bütünlüğü içinde bakmalıyız.”

Yanlış hesap

İstanbul’da olimpiyatlar için yaplan ancak rüzgar yönü yanlış hesaplandığı için kullanım dışı kalan stad enkaz görünümünde. Stad için bugüne kadar harcanan para 200 milyon doların üzerinde.