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Dünya

1 milyar dolarlık problem çözüldü!

Bir bilgisayar mühendisi, P?NP eşitsizliğini kanıtlayarak dünyanın en karmaşık ve zor matematik problemlerinden birini çözdüğünü öne sürdü.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- California Palo Alto'da Hewlett-Packard'ın araştırma biriminde çalışan Vinay Deolalikar adlı mühendis, söz konusu insanoğlunun bilgisayarları kullanımını değiştirecek ve aynı zamanda kendisine 1 milyon dolar kazandıracak problemi çözmeyi başardığını söylüyor.


Habertürk'te yer alan habere göre, söz konusu problem, Massachusetts Clay Matematik Enstitüsü tarafından çözülmesi en zor yedi milenyum probleminden biri olarak niteleniyor.

Böylesine çok sayıda çözüm ihtimalini içeren  matematik hesaplaması halihazırda bilgisayarların kapasitesinin ötesinde.

Deolalikar, çözümlerinin bulunması ve doğrulanması kolay olan sorunları ifade eden P'nin, çözümleri neredeyse imkansız olan, fakat doğrulanmaları kolay olan NP ile aynı olmadığını ispatladığını savunuyor.

Deolalikar'ın internette yayınladığı çözüm, halihazırda bilgisayar mühendisleri tarafından inceleniyor.

Çözüme şüpheyle yaklaşan uzmanlar da var. Hatta Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilgisayar profesörü Scott Aaronson, internetteki blogunda çözümün Clay tarafından kabulü halinde Deolalikar'a kendi cebinden 200 bin dolar daha ödeyeceğini yazdı.

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