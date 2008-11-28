1 milyar dolarlık ihale günü

Hazine'ye yaklaşık 1 milyar dolar kazandıracak olan 3G ihalesinde Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom desteği alan Avea kıyasıya mücadele edecek



Telekomünikasyon sektöründe son yılların en büyük ihalesi olarak gösterilen ve Hazine'ye yaklaşık 1 milyar dolar kazandıracak olan üçüncü nesil cep telefonu lisans ihalesi bugün yapılacak.



Geçen yıl tek katılımcı olduğu için iptal edilen ihaleye bu kez, Türkiye'de hizmet veren Turkcell, Avea ve Vodafone katılacak. İhale eski adı Telekomünikasyon Kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) binasında saat 10.00'da başlayacak.



BTİK aynı anda en çok aboneye hizmet verecek 40 MHz A lisansı için 285 milyon euro asgari bedel belirledi. A'dan sonra en avantajlı 35 MHz B lisansı için 249 milyon, 30 MHz C lisansı için 214 milyon ve 25 MHz için 178 milyon euro asgari bedel belirlendi. İhalede komisyon başkanlığını TK Başkan Yardımcısı Orhan Öge yapacak.



A lisansı için kapışacaklar



Teklifler belirlenen asgari tuturın altında olamayacak. İhalede ilk olarak A lisansının satışı yapılacak. A lisansı için önce katılımcıların kapalı zarf içerisindeki yazılı teklifleri açılacak. Telekomünikasyon Kurulu A lisansı için 285 milyon euro asgari bedel belirlemişti.



Katılımcıların yazılı tekliflerinde asgari bedelin altında bir teklif sunamayacak. Kapalı zarflardaki tekliflerin açılmasının ardından en yüksek teklifi veren üç operatör açık artırmaya katılacak. Açık artırma en yüksek yazılı teklifinin artırılması ile devam edecek.



Açık artırmada katılımcılar artışlarını en az 10 milyon euro üzerinden yapacak. A lisansını almak için firmalar kıyasıya mücadele edecek.

