-1 milyar 756,99 milyon dolar dış borç ödedi ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Türkiye, 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 1 milyar 756,99 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 1 milyar 667,78 milyon doları Hazine, 51,23 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemelerinin meydana getirdiği diğer kamu ödemeleri, 28,96 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde IMF'ye 9,02 milyon dolar ödeme yapılırken, Türk Savunma Fonu tarafından ödeme yapılmadı. Türkiye, 2011 yılında toplam 12 milyar 823 milyon 42 bin dolar dış borç ödemesi yapmış ve söz konusu ödemenin 8 milyar 297 milyon 77 bin dolarını Hazine tek başına gerçekleştirmişti.