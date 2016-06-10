139 milletvekiline ait 682 fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Türkiye Büyük Millet Meclis’te işlemleri tamamlanan 139 milletvekiline ait 682 fezleke, savcılıklara verilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Bu arada Adalet Bakanlığında bekleyen, aralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 57 milletvekili hakkındaki 117 dosya ilgili savcılıklara gönderildi. Bu milletvekilleri hakkında yargı süreci başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 15 dosyası, hazırlandıkları savcılıklara iletildi. Gönderilen fezlekelerden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında düzenlenenler arasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, terör örgütü propagandası yapmak, halkı kanunlara uymamaya tahrik, silahlı terör örgütüne üye olmak, Cumhurbaşkanına hakaret.” suçlamaları yer alıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için savcılığa gönderilen fezlekelerde ise, Yüksekdağ'ın savcılıklara iade edilen dosyalarında ise suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, terör örgütü propagandası yaptığı, suç işlemeye alenen tahrik ettiği ileri sürülüyor.

"Kan dökmeden başkanlık sistemini gerçekleştiremezseniz" sözleri de savcılıkta

Savcılıklara 5 dosyası gönderilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarını işlediği belirtiliyor. Bakanlık tarafından gönderilen fezlekeler arasında Kılıçdaroğlu’nun 11 Mayıs’ta başkanlık sistemi tartışmalarına yönelik dile getirdiği, "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" sözleri ile ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan hazırlanan dosya da yer alıyor.

Bahçeli'nin fezlekeleri 'cumhurbaşkanı'na hakaret'ten

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin savcılıklara gönderilen 2 dosyası da Cumhurbaşkanına hakaret suçunu içeriyor.