139 milletvekili bulanamadığı için engellilerle ilgili önerge oylanamadı!

TBMM Genel Kurulu’nda, MHP'nin, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesinde oylama için gerekli olan 139 sayısı bulunamadı. Yapılan üç oylama da karar yeter sayısı bulunamadığı için Genel Kurul erkenden kapandı. Genel Kurul’un yeni oturumunda önerge yeniden oylanacak.

TBMM’de MHP’nin önergesi üzerine konuşma yapan CHP’li Çetin Arık, “Türkiye'de toplam nüfus içerisinde yaklaşık 1 milyon 142 bin otizmli birey var. 0-18 yaş grubunda ise 352 bin otizmli çocuk var. 352 bin çocuktan eğitime ulaşabilen çocuk sayısı sadece ve sadece 26.586. O da maalesef ki kâğıt üzerinde” dedi.

Arık’ın konuşması şöyle:

ÇETİN ARIK (Kayseri) - Engelli yurttaşlarımız temel bir hak olan, Anayasa'yla güvence altına alınan eğitim hakkından maruz bırakılıyor. Örneğin otizmli çocuklarımız… Otizm doğumdan gelen belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, beynin farklı çalışmasıyla ilgili bir gelişimsel yetersizlik. 1985 yılında 2.500 doğumdan 1'inde görülürken şimdi 68 doğumdan 1'inde otizm görülüyor ve yapılan araştırmalar on yıl sonra her 2 çocuktan 1'inin otizmli doğacağını söylüyor. Tablo bu kadar ürkütücü. Peki, 68 çocuktan 1'i otizmli doğuyor, yirmi dakikada 1 çocuk otizm tanısı alıyor ise dünyanın en yaygın ve en güvenilir araştırma şirketi on yıl sonra her 2 çocuktan 1'i otizmli doğacak diyor ise biz bu çocukları niye göremiyoruz, nerede bu çocuklar? Hiç uzatmadan söyleyeyim, evlerinde. Aile mecbur kalmadıkça bu çocukları dışarı çıkarmıyor. Çıkarsa da mümkün olduğunca kimseye görünmemeye çalışıyor. Neden peki? Neden en büyük ilaçları doğal gelişen yaşıtlarıyla birlikte olmak olan bu çocuklar evlerinde hapis hayatı yaşıyor? Şimdi, belki evlerinde hapis hayatı yaşayabiliyorlar ama yüzde 50'yi bulacak olan bu özel çocuklar eve hapsedilebilecek mi? Yüzde 50 evinde tutulabilecek mi? Bu özel çocuklarda tek çare kesintisiz, yoğun ve sürekli bir eğitim.

Sayın milletvekilleri, otizmli çocuklar en az haftada kırk saat eğitimle hayata tutunacak hâle geliyorlar. Ama maalesef, ülkemizde ne yeterince eğitim verecek eğitmen ne eğitimi verebilecek nitelikli okullar ne de en önemlisi buna yetecek devlet yardımı var. Normal eğitimin bile dershane desteği olmadan yürümediği bir dönemde bu özel çocuklara haftada sadece ve sadece iki saat eğitim verilmesi reva mıdır? Ve yine Türkiye'de toplam nüfus içerisinde yaklaşık 1 milyon 142 bin otizmli birey var. 0-18 yaş grubunda ise 352 bin otizmli çocuk var. 352 bin çocuktan eğitime ulaşabilen çocuk sayısı sadece ve sadece 26.586. O da maalesef ki kâğıt üzerinde.

Bakınız, size bir örnek vermek isterim: Otizmli Esra Nazlı Doğan. Sevgili Esra konservatuar eğitimi almak istiyor ama bürokratik engelleri bir türlü aşamıyor. Esra 3 yaşında otizm tanısı almış genç bir kız. Piyano tutkunu, müzik tutkunu bir genç kızımız. Güzel sanatlar lisesinde okumak istiyor ancak ders verecek öğretmen olmadığı için Esra liseye kabul edilmiyor. Buna rağmen Esra, 2015 yılında Ankara'da yapılan ortaokul ve liseler arası klasik müzik piyano dalında 3'üncü oluyor. Yine, Ankara'da ortaokul ve liseler arası solo ses yarışmasında ilk 10'a girdi. Esra'ya ders veren öğretmen müzik bilgisinin konservatuar seviyesinde olduğunu söylüyor, Esra da konservatuar okumak istiyor. Esra'nın konservatuar sınavlarına girebilmesi için lise diploması şartı aranıyor. Esra lise diploması alabilmek için açık öğretim lisesine devam ediyor. Esra üç yılda toplam 51 kredi alabilmiş. Esra'nın lise diploması alabilmesi için kredisini 192'ye tamamlaması gerekiyor. Esra otizmli ama sistem, Esra'ya diğer bireylerle aynı standart soruları soruyor. Esra'nın trigonometriyi, logaritmayı, molekülleri bilmesine gerek yok.

Üstelik siz, Esra'ya haftalık iki saat eğitim hakkı vermişsiniz, güzel sanatlar lisesinde okumak istemiş ama siz demişsiniz ki: "Ders verecek öğretmenimiz yok." Kabul etmemişsiniz. Şimdi, Esra'yı aynı koşullarda sınava tabi tutuyorsunuz ve aynı krediyi tamamlamasını istiyorsunuz. Adalet bunun neresinde? Vicdan bunun neresinde? Hâlbuki Esra'ya şans verilse belki de dünya çapında bir piyanist olacak. Biliyoruz ki bu çocuklara yapacağımız her türlü yatırım, sağlıklı ve mutlu çocuklar ve aileler olarak bize geri dönecektir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre bu çocuklara harcanan her 1 dolar topluma 16 dolar olarak geri dönmektedir.