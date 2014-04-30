1 Mayıs'ta İstanbul'da ulaşım yasakları

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 1 Mayıs ile ilgili gerçekleştirilecek kısıtlamalar ilişkin, "Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir" açıklamasında bulundu.
İBB'den yapılan açıklamada ise;
- Metrobüs seferlerinde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına yolcu taşınmayacak. Metrobüs seferlerinde Avrupa Yakasında Beylikdüzü-Topkapı seferleri yapılacak.
- Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri kapalı olacak, bunun dışında bütün seferler devam edecek. Kabataş – Taksim finüküler seferleri yapılamayacak.Saat 06.00′dan itibaren Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosunun Yenikapı-Şişhane-Taksim istasyonları hizmet vermeyecek.
- Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Topkapı’ya kadar çalışacak. Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak.
- Valilikten gelen açıklama doğrultusunda tüm toplu ulaşım seferleri normale dönecek.
Vali Mutlu ’nun ulaşımla ilgili açıklamasından satır başları şöyle:
- Marmaray çalışacak. Herhangi bir kısıtlama yok.
- Kartal-Kadıköy metrosu çalışacak.
- Beylikdüzü Topkapı Metrobüs hattı çalışacak.
- Ana arterlerin ulaşımı ile ilgili çok ciddi rahatlamalar da sağladık getirdiğimiz kısıtlamalarla birlikte.
- Deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.
- Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir.
- Yenikapı’ya giriş noktasında verdiğimiz çok ciddi destek var.