1 Mayıs'ta İstanbul'da ulaşım yasakları

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 1 Mayıs ile ilgili gerçekleştirilecek kısıtlamalar ilişkin, "Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada ise;

- Metrobüs seferlerinde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına yolcu taşınmayacak. Metrobüs seferlerinde Avrupa Yakasında Beylikdüzü-Topkapı seferleri yapılacak.

- Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri kapalı olacak, bunun dışında bütün seferler devam edecek. Kabataş – Taksim finüküler seferleri yapılamayacak.Saat 06.00′dan itibaren Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosunun Yenikapı-Şişhane-Taksim istasyonları hizmet vermeyecek.

- Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Topkapı’ya kadar çalışacak. Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak.

- Valilikten gelen açıklama doğrultusunda tüm toplu ulaşım seferleri normale dönecek.

Vali Mutlu ’nun ulaşımla ilgili açıklamasından satır başları şöyle:



- Marmaray çalışacak. Herhangi bir kısıtlama yok.

- Kartal-Kadıköy metrosu çalışacak.

- Beylikdüzü Topkapı Metrobüs hattı çalışacak.

- Ana arterlerin ulaşımı ile ilgili çok ciddi rahatlamalar da sağladık getirdiğimiz kısıtlamalarla birlikte.

- Deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanacak.

- Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir.

- Yenikapı’ya giriş noktasında verdiğimiz çok ciddi destek var.