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1 Mayıs'ta İstanbul'da ulaşım yasakları

Vali Mutlu, 1 Mayıs kutlamalarında Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerinin ulaşıma kapatılacağını açıkladı

30 Nisan 2014 16:20

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 1 Mayıs ile ilgili gerçekleştirilecek kısıtlamalar ilişkin, "Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir" açıklamasında bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada ise;

- Metrobüs seferlerinde Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına yolcu taşınmayacak. Metrobüs seferlerinde Avrupa Yakasında Beylikdüzü-Topkapı seferleri yapılacak.

- Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak. Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskeleleri kapalı olacak, bunun dışında bütün seferler devam edecek. Kabataş – Taksim finüküler seferleri yapılamayacak.Saat 06.00′dan itibaren Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosunun Yenikapı-Şişhane-Taksim istasyonları hizmet vermeyecek.

- Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Topkapı’ya kadar çalışacak. Topkapı’dan sonra yolcu taşınmayacak.

- Valilikten gelen açıklama doğrultusunda tüm toplu ulaşım seferleri normale dönecek.

Vali Mutlu ’nun ulaşımla ilgili açıklamasından satır başları şöyle: 

- Marmaray çalışacak. Herhangi bir kısıtlama yok. 

- Kartal-Kadıköy metrosu çalışacak. 

- Beylikdüzü Topkapı Metrobüs hattı çalışacak. 

- Ana arterlerin ulaşımı ile ilgili çok ciddi rahatlamalar da sağladık getirdiğimiz kısıtlamalarla birlikte. 

Deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanacak. 

Karaköy, Eminönü, Sirkeci ve Beşiktaş iskelelerini kapattık. Ama bunu dışında bütün seferler devam edecektir. 

Yenikapı’ya giriş noktasında verdiğimiz çok ciddi destek var. 

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