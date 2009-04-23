1 Mayıs'ta Taksim'e izin yok

İstanbul Valisi Muammer Güler, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ), Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına açılması için yaptığı başvuruya ilişkin "Dün akşam itibarıyla bu talebin yerine getirilemeyeceğini kendilerine tebliğ ettik" dedi.



Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına ilişkin yapılan başvurular konusundaki sorularını cevaplandırdı.



"TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamaya ilişkin bir müracaatı oldu. Dün akşam itibarıyla bu talebin yerine getirilemeyeceğini kendilerine tebliğ ettik" diyen Vali Güler, TÜRK-İŞ'in de bu talep yerine getirilmediği takdirde Kadıköy'de 1 Mayıs mitingi yapmayı istediklerini söylediklerini, bugün bu konuda müracaatta bulunacaklarını sandığını bildirdi.



TBMM'nin 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ettiğini hatırlatan Güler, şöyle konuştu:

"Bunu çok önemsiyoruz. 1 Mayıs'ın artık bir kabus, bir gerginlik, bir çekişme günü olmaktan öte barışın egemen olduğu, hoşgörünün egemen olduğu, emeğin ve dayanışmanın değerlerinin ön plana çıktığı bir gün olarak kutlanmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ve daha önce İstanbul'da yaşanan sıkıntıların tekrar gerçekleşmesini istemiyoruz. Elbette Taksim'de bu günle ilgili geçmişteki o acı

olayların anılmasını da anlayışla karşılıyoruz. Taksim çok geniş katılımlı toplantıların yapılmasına elverişli değil. Ama aynı gün sendikalarımızın yöneticileri, yurt dışından gelen temsilciler, siyasi partilerimizin temsilcileri orada çelenk koyabilir, saygı duruşunda bulunabilir, mesajlarını ifade

edebilirler. Bununla ilgili kendilerine her türlü kolaylık gösterilecektir."



İstanbul'un bu anlamda artık dünya ve Türkiye'ye kötü görüntülerle yansıtılmasını istemediğini belirten Güler, "1 Mayıs'ın artık yeni kanun çerçevesinde emek değerlerinin, sendikal taleplerin öne çıktığı bir dönem olmasını istiyorum. Gerginliklerden uzak, itişmelerden kakışmalardan uzak ve 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'u, Avrupa'da ve dünyada kötü örneklerle

yansıtmayacak şekilde kutlanmasını arzu ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz bu konuda ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacak" dedi.



İstanbul Valisi Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama isteği farklı bir şey, saygı duyulacak bir şeydir elbette. Devlet olarak biz onu değerlendirdik ama Taksim'in şartları uygun olmadığı için şimdiye kadar toplantı ve gösteri yürüyüşü için doğal olarak değerlendirilmemiştir. İstanbul'da Kazlıçeşme ve Çağlayan'da, Anadolu yakasında Kartal ve Kadıköy'deki meydanların hangisini istiyorlarsa istedikleri saatte

vermeye hazır olduğumuzu belirttik. (İlla zorla oraya gelinecek) gibi talepler farklı bir konudur. Böyle bir talebin kanuni olmadığını da ifade etmek isterim." (aa)