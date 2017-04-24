1 Mayıs'ta Taksim'e izin çıkar mı?

İşçi sendikaları konfederasyonlarının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'yla ilgili programı belli oldu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) yıllar sonra Ankara’da geniş katılımlı bir miting organize etme kararı alırken; Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kitlesel kutlamalar yapılmasını benimsedi. Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (Hak-İş) ise bu yıl Erzurum’da olacak.

1 Mayıs, TBMM tarafından 2008 Nisan'ında resmi bayram olarak kabul edilmiş, 2009 yılında da resmi tatil olmuştu. En son 2012'de polis gözetiminde kutlanan 1 Mayıs, 2013 yılında 1 Mayıs'tan 4 ay önce "Taksim'i Yayalaştırma Projesi" adı altında Taksim'de işçi bayramının kutlanılması yasaklanmıştı.

TÜRK-İŞ, Ankara'da

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Türk-İş Başkanlar Kurulu önceki gün yaptığı toplantıda aldığı karara göre, merkez Ankara Tandoğan olmak üzere 81 ilde Türk-İş üyeleri, 1 Mayıs kutlamalarını yapacak. Kutlamalarda kıdem tazminatı, taşeronlar, geçici işçiler ve devam eden toplu sözleşme görüşmeleri konusunda işçilerin talepleri dile getirilecek.

DİSK: 1 Mayıs miting alanı görüşmeden sonra belli olacak

DİSK de, 1 Mayıs için çalışmalara başladı. DİSK’ten yapılan açıklamada, “Kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi sınıfının haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele gününün işçilerin ve toplumun geniş kesimlerinin hak gasplarına, taşeron düzeni başta olmak üzere güvencesizliğe işsizliğe, iş cinayetlerine ve antidemokratik düzene hayır diyecekleri bir gün olarak örgütlenmesi gerektiği“ belirtildi.

Açıklamada, “1 Mayıs 1977 katliamının 40’ıncı, DİSK’in kuruluşunun 50’nci yılında tarihsel bir sorumlulukla DİSK, 1 Mayıs’ı bugüne kadar beraber örgütlediğimiz emek ve meslek örgütlerinin ve 1 Mayıs kutlamalarına katılan bileşenler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kesimlerin, tüm demokrasi güçlerinin 1 Mayıs meydanlarında buluşması için çaba gösterecektir” denildi.

DİSK Başkanı Kani Beko, bugün önce İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi ile görüşülmesinin ardından İstanbul’da miting alanının belli olacağını belirtti. DİSK ile memur sendikaları ve meslek odalarının da yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Geçen yıl Bakırköy’de kitlesel kutlanan 1 Mayıs önceki yıllarda ise Taksim’de bazen izinli bazen de izinsiz olarak kutlanmıştı.

Hak-İş Erzurum'da

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Hak-İş olarak, Türkiye’nin turizm, kültür, tarım ve gelişen sanayisi ile önemli kentlerinden ve doğunun incisi Erzurum’da daha önce Sakarya, Konya, Kayseri, Karabük ve Ankara’da yaptığımız gibi emekçilerin yoğun katılımıyla, 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.