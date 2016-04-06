Taksim 1 Mayıs'ta yine yasaklandı

1 Mayıs’a sayılı günler kala, İstanbul’daki kutlamaları Taksim Meydanı’nda yapmak için başvuruda bulunan Memur Sen’in talebi reddedildi. Memur- Sen talebin reddedilmesinin ardından bir kez daha Taksim için valiliğe başvuruda bulunurken, ikinci kez yapılan başvuruya henüz yanıt gelmedi.

DİSK ve KESK de bu yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istiyor. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, gelecek hafta başkanlar kurulunu toplayacaklarını ve orada karar alacaklarını söyledi. Geçen yıl 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama çağrısı yaptıkları için yargılandıkları davada KESK ve TTB yöneticileri ile birlikte beraat ettiklerine dikkat çeken Çerkezoğlu, “Taksim yine ilk gündemimizde. 2015 1 Mayıs’ına ilişkin mahkemeden çıkan beraat kararı da var” dedi.

1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen bir diğer kurum KESK'in Yürütme Kurulu üyesi İlhan Yiğit, bütün illerde kutlama yapacaklarını söyledi. İstanbul için ise Taksim’de kutlama yapmak istediklerini belirten Yiğit, “1 Mayıs’ı ruhuna uygun şekilde Taksim Meydanı’nda kutlamak istiyoruz” dedi.

Geçen yıl 1 Mayıs için kitlesel mitingi Zonguldak’ta gerçekleştiren Türk-İş ise bu yıl nerede kutlama yapacağına henüz karar vermedi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre Türk-İş Başkanlar Kurulu yarın konuyu görüşmek üzere toplanacak. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1977 yılında katledilen işçileri anmak için Kazancı Yokuşu’na çelenk bırakacaklarını söyledi.