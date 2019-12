-1 MAYIS'TA ÖLENLER ANILDI İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - İşçi konfederasyonlarının, 1 Mayıs Tertip Komitesindeki temsilcileri ile bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs 1977 olaylarında ölen 37 kişi ile 1 Mayıs 1989'da hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı için anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Gümüşsuyu'ndaki Türk-İş 1. Bölge Temsilciliği önünde toplanan grup, ellerinde kırmızı karanfillerle, ''1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür'', ''Kahrolsun MİT, CIA, Kontrgerilla'', ''Katiller bulunsun hesap sorulsun'', ''1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız'' sloganları atarak yürüyüşe geçti. Türk-İş 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, TTB, TMMOB ve konfederasyonlara bağlı sendikaların temsilcilerinin katıldığı yürüyüş, Kazancı Yokuşu başında sona erdi. Burada grup adına bir basın açıklaması yapan Tayfun Görgün, 34 yıl sonra bir kez daha Kazancı Yokuşu'nda bulunduklarını belirterek, ''1 Mayıs 1977 katliamında kaybettiğimiz arkadaşlarımızı hiç unutmadık. Onların niçin öldüğü ve ne için yaşadığını hiç unutmadık. Onların öldüğü değerler bizim bayraklarımızda, pankartlarımızda ve sloganlarımızda yaşadılar bugüne kadar'' diye konuştu. Görgün, 1977'deki 1 Mayıs mitingine katılanların, özgürlük istedikleri için öldüklerini söyleyerek, olayların, 1975 yılından itibaren, emekçilerin her yıl daha da coşkuyla ve kalabalıklaşarak Taksim Meydanı'na çıkması nedeniyle yaşandığını savunarak, şunları söyledi: ''1 Mayıs uluslararası genel grev günüdür. Her türlü eşitsizliğin, ayrımcılığın, zorbalığın protesto edildiği bir başkaldırı günüdür. İsyan günüdür. 1 Mayıs 1977 katliamı hala aydınlatılmadı. Bu katliam, ülkeyi 12 Eylül darbesine götüren yolun kilometre taşıdır. 1 Mayıs 1977 katliamını aydınlatamayanlar 12 Eylül karanlığı ile hesaplaşamazlar. 1 Mayıs'ta işçiler, işsizler, öğrenciler, kadınlar, emekçiler, eşitlik, özgürlük, barış talepleriyle burada olacağız. Herkesi, Taksim'de 1 Mayıs alanına davet ediyoruz.'' Daha sonra ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında ölen 37 kişinin isimleri de tek tek okunurken, her isim okunduğunda, grup ''Yaşıyor'' diye cevap verdi. Grup, ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'nun başladığı noktaya bıraktı. Daha sonra İstiklal Caddesi üzerinden Şişhane'ye doğru yürüyüşe geçen grup, ''Akif Dalcı aramızda, yaşıyor'', ''Çılgın proje değil, emek, adalet istiyoruz'', ''Katillerden hesabı emekçiler soracak'' sloganları attı. 1 Mayıs mitinglerinde yaşamlarını yitirenler, Kadıköy Meydanı'nda yapılan toplantıyla da anıldı.