1 Mayıs'ta 'Kürt sorunu' krizi

T24- Türkiye Kamu-Sen, bildirideki “Kürt sorununun demokratik çözümü” ve “cezaevlerindeki yaşam koşulları”na ilişkin talepler nedeniyle 1 Mayıs komitesinde yer almayacak.

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB’in 1 Mayıs öncesi yayımladığı bildirideki “Kürt sorununun demokratik çözümü” ve “cezaevlerindeki yaşam koşulları”na ilişkin talepler, konfederasyonlar arasında ayrılığa neden oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 1 Mayıs bildirgesinde etnik ayrıştırmaya yönelik ifadeler bulunduğunu savunarak, “1 Mayıs komitesi içinde yer almayacağız” dedi.

Koncuk, siyasi konuların siyasi alanda tartışılması gerektiğini belirterek, “Özellikle 1 Mayıs bildirgesine yerleştirilen ifadeler, çalışanların sorunlarını ve hak mücadelesini yansıtmaktan uzak kalmıştır. 1 Mayıs bildirgesi, çalışan taleplerini dile getirmekten uzaklaşmış, etnik çevrelerin özel taleplerinin dillendirildiği; çalışanların hayat şartlarının iyileştirilmesi yerine, cezaevinde yatan teröristlerin hayat şartlarının iyileştirilmesinin istendiği bir propaganda aracı haline getirilmiştir.

Birtakım örgütlerin 1 Mayıs bildirgesinin içine etnik ayrıştırmaya yönelik ifadeler koymasını asla kabul edemeyiz. Bu nedenle, 1 Mayıs’ı kutlamak için bir araya gelme arzusunda olduğumuz bu bayramda, kamu çalışanlarını, etnik ayrışma peşinde koşanların propaganda aracı olarak kullandırmayacağız. 1 Mayıs’ı hep birlikte kutlamamız isteniyorsa, herkes sorumlu davranmak zorundadır. Bu sorumlu anlayışı bu ana kadar göremediğimiz için 1 Mayıs komitesi içinde yer almayacağız” diye konuştu.

Demokratik çözüm

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, KESK, TMMOB, TTB ve TEB’in imzaladığı bildirgede, “Kürt sorununun demokratik ve barışçıl şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hâkim kılınmasını istiyoruz. Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz”denilmişti.