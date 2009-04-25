1 Mayıs’ta Küba’da buluşalım

Türkiye’den Küba’ya düzenlenen 1 Mayıs turuna başvuran 200 kişi 9 gün için 2 bin euro ödeyecek ve gösterilere katılacak.



Bu yıl Küba devriminin 50. yılı. Ülkede 1 Mayıs için özel bir kutlama hazırlığı var. 200’e yakın Türk o gün Küba’da olmak için tur şirketlerine başvurdu. 1 Mayıs yürüyüşünde her yıl 1.5 milyon kişi olan katılımcı sayısının bu yıl 2 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.



Hastalığından dolayı aylardır toplantılara katılamayan Fidel Castro’nun meydana çıkması bekleniyor. Guantanamera Uluslararası tur operatörü sahibi Blanca Nieves Garcia Cruise, “Çok özel bir kutlamanın yapılacağı Küba’da bu yıl bir kişilik bile yer kalmadı. Tüm uçaklar, oteller doldu. Biz de buradan götürdüğümüz Türklerle kırmızı ay yıldızlı tişörtler Türk bayraklarıyla katılacağız ‘Küba seninleyiz’ mesajını vereceğiz” dedi.



Türkiye’den Küba’ya düzenledikleri 1 Mayıs turunun turun vergiler dahil 2 bin euro olduğunu ve 9 gün sürdüğünü anlatan Cruise, Küba’daki 1 Mayıs kutlamaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Küba’da 1 Mayıs bayramdır. Herkes yaptığı işlerin kıyafetlerini giyip ellerinde bayraklarla gösteriye katılır. Hemşireler, öğrenciler özel formalarıyla gelir. Küba’da ev kadınları işçi statüsündedir, maaş alırlar. Gösterilere onlar da katılır. Tüm çalışanlar meydandadır. Orada 1 Mayıs hak talep etmek için olmaz, elde edilen hakları kutlamak içindir.”



‘Ambargo kalkarsa pahalanır’



Cruise, Türkiye’den Küba’ya düzenlenen turda 3 gün Havana’da, 2 gece Trinidad’da, 2 gece Varadero’da kalınacağını bildirdi. Küba’ya gidecek Türkler arasında, fabrika sahiplerinin, öğrencilerinin, ev kadınlarının olduğunu belirten Cruise, “Herkes dünyada tek kalan komünist ülkeyi merak ediyor” dedi.



ABD ile Küba arasında olan ambargonun kalkmasının beklendiğini kaydeden Cruise, “Ambargonun kalkması Küba’nın lehine. Ancak ambargo kalkarsa Türkiye’den Küba’ya gitmek pahalanacak. Şimdi 2 bin euro olan fiyatlar 3 bin 500 dolara kadar yükselecek” dedi.

