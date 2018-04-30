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1 MAYIS'TA İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu

30 Nisan 2018 18:25

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

TAKSİM\'DE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, \'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\' kapsamında saat 04.00\'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.
 
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Unkapanı Köprüsü\'nden ve Perşembe Pazarı\'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa\'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere\'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu\'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane\'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli\'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu\'ndan Taksim\'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

ANALDOLU YAKASI KAPATILACAK YOLLAR 
Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), ve Şehit Nedim Özpolat Sokağın trafiğe kapatılacağı belirtildi.
 
ANALDOLU YAKASI ALTERNATİF YOLLAR 
Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.


 

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