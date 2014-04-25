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1 Mayıs'ta İstanbul'da 39 bin polis ve 50 TOMA görevli

1 Mayıs için tüm emniyet personelinin izinleri iptal edilirken, sadece Taksim ve civarında 19 bin polisin görevlendirileceği bildirildi

25 Nisan 2014 21:50

Taksim Meydanı’nın sendikalara açılıp açılmayacağı tartışılırken İstanbul Emniyeti tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs için 39 bin polisin görev yapılacağı bildirildi.

1 Mayıs günü tüm personelin izinlerini iptal edilirken görev yapacak polislerin 19 bininin Taksim ve çevresinde, 5 bin polisin ise Kadıköy'deki Türk-İş mitinginde görevlendirileceği açıklandı. Önlemler kapsamında 50 TOMA kullanılacak.

Taksim'deki polisler her an müdahaleye hazır olarak bekleyeceği kaydedilirken kilit noktalarda ise polislere bekleme ve toplanma bölgeleri oluşturulacağı belirtildi.

Öte yandan ihtiyaç halinde 1 Mayıs'ta çevre illerden takviye olarak çevik kuvvet ekipleri de getirilebileceği kaydedildi. Ayrıca ihtiyaç duyulursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan da destek alınacak. 

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