1 Mayıs'ta gözaltına alındı, 3 gün boyunca depoda tutuldu

Polis şiddetinin İstanbul genelinde yoğun bir şekilde hissedildiği 1 Mayıs'ın akşamında gözaltına alınan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Adnan Özkaçmaz'ın geçen süre içerisinde bir depoda tutulduğu ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'nden 7 kişi ile birlikte gözaltına alınan Özkaçmaz, bu sabah serbest bırakıldı. Özkaçmaz, BirGün gazetesine yaptığı açıklamada bir depoya götürüldüklerini ifade ederken, gözaltı kaydının dahi tutulmadığını belirterek yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"1 Mayıs akşamı saat 10’da İstiklal Caddesi’nde 7 kişiyle birlikte gözaltına alındım. Bizi Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde boş yer olmadığını söyleyerek bir depoya götürdüler. Depoya sivil polis arabası ve sivil polislerle birlikte götürüldük. Hiç emniyet ve karakola götürülmeden ve gözaltı kaydı alınmadan depoda tutulduk. Bize hiçbir şey sorulmadı, bizi depoya bıraktılar, bir tane nöbetçi polis kaldı ve kapıları kapatıp gittiler. Gözaltına alındığımız sırada plastik kelepçeler taktılar. Bugün sabah 8 sıralarında serbest bırakıldık. Serbest bırakılmadan önce bizi ikişerli şekilde arabalara koydular. Ben Antalya’dan geldiğim için İstanbul’u iyi bilmiyorum. Serbest bırakıldığımda bir kişiye nerede olduğumu sordum. Balmumcu’da olduğumu söyledi ve yakınımda karakol vardı."

Gözaltı listesinde adı yoktu

Avukatlar, Adnan Özkaçmaz'ın bir yakınına mesaj atarak gözaltına alındığını bildirdiğini, ancak kendisinden günlerdir haber alamadıklarını açıklamıştı. Avukatlar, Özkaçmaz’ın 1 Mayıs günü bir yakınına mesaj atarak, gözaltında olduğunu ve bodrum katında tutulduğunu bildiren bir mesaj attığını, bunun üzerine Vatan Emniyet’te gözaltında tutulanların listesine baktıklarını ancak bu isimde birine listede rastlamadıklarını, polislerin böyle bir ismin gözaltına olmadığı yönüne kendilerine yanıt verdiğini de belirtmişti. Adnan Özkaçmaz’dan 3 gündür haber alınamadığını söyleyen avukatlar, durumdan endişe ettiklerini kaydederek durumu milletvekillerine iletmişti.

Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özkaçmaz’ın 1 Mayıs’taki eylemlerde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra bir arkadaşına bodrum bir katta tutulduğunu telefon mesajıyla bildirdiği, ancak bu mesajdan beri kendisinden haber alınamadığı duyurmuştu.