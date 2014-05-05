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1 Mayıs'ta gözaltına alınanların tamamı serbest

İstanbul'da 1 Mayıs'ta yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 173 kişinin tamamı serbest bırakıldı

05 Mayıs 2014 10:43

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 173 kişinin tamamı serbest bırakıldı.

İstanbul'daki 1 Mayıs olayları sırasında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 173 kişiden 37'si akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Gecenin ilerleyen 118 kişi daha serbest bırakıldı. Kalan 18 kişiden 17’si savcılık tarafından adli kontrol şartı ile1 kişi de tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 18 kişi de adli kontrol şartı olmaksızın sabah saat 05.15 sıralarında serbest bırakıldı. Serbest kalanlar, adliye önünde bekleyen yakınları ve kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Serbest bırakılan kişilerden bazıları ise arkadaşları ile birlikte Adliye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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