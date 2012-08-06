1 Mayıs'ta gözaltına alınan kişiler için savcı görevsizlik talep etti

1 Mayıs'ta ATM'lere zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklananlar için savcı kararını açıkladı ve "örgüt yok." dedi. Özel yetkili savcılık da görevsizlik talep etti. Dosya özel yetkili savcılıktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek.

Ayça Söylemez'in Bianet'te yer alan haberi şöyle: Bianet'İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları sırasında Şişli ve Mecidiyeköy'de bazı dükkan ve bankalara saldırdıkları iddia edilerek tutuklanan dokuz kişi hakkında İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Fuzuli Aydoğdu, "örgüt olmadığına" hükmetti ve görevsizlik kararı verdi.

İstanbul Özel Yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen tutuklama kararı halen kalkmış değil, dokuz kişi Metris Cezaevi'nde mahkeme önüne çıkmayı bekliyor.

Avukat Davut Erkan, bianet'e yaptığı açıklamada, bu görevsizlik kararının ardından tekrar tahliye talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Toplumda "infial yaratmışlar!"

1 Mayıs gösterilerinde bankalara ve dükkanlara saldırdıkları iddiasıyla 45 kişi 14 Mayıs'ta gözaltına alınmış, dokuzu 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Beyhan Çağrı Tuzcuoğlu, Burak Ercan, Deniz Fidan, Emirhan Yavuz, Murat Gümüşkaya, Oğuz Topal, Sinan Gümüş, Yenal Yağcı ve Ünal Can Tüzüner'in tutuklanma gerekçesi mahkeme kararına şöyle yansıdı:

"Üzerlerine atılı suçu işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun toplumda yarattığı infial, zararın büyüklüğü, mağdur kişi ve kurumun sayısı, kamu hizmeti gören kurumlara zarar verilmesi, kaçma ve delillerin karartılma şüphesinin bulunması."

Topal, Çelik ve Gümüş'ün avukatı Erkan, daha sorgu sürecinde savcılığa görevsizlik kararı vermesi yönünde başvuru yaptıklarını ifade etti.

"Özel yetkili savcılığın bu dosyaya bakma yetkisi yoktur şeklinde itirazda bulunmuştuk. Savcı Aydoğan'ın verdiği bu kararla dosya genel yetkili savcılığa gönderilecek. İddianame hazırlandıktan sonra Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılacağını tahmin ediyoruz."

'Başta verilen tutuklama kararı hukuka aykırıydı'

Bu kararın tutukluluk hallerini nasıl etkileyeceğini sorduğumuz Erkan, dokuz kişinin de başından itibaren zaten tutuklanmamış olması gerektiğini belirtti:

"Hepsi 'kamu malına zarar', ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' gibi suçlardan tutuklandı. Tutuklama kararı başından beri hukuka aykırıydı."

"Bu suçlardan ceza alsalar bile, denetimli serbestlik ya da para cezası şeklindeki önlemlerle zaten hapse girmeyecek olan dokuz kişi, şimdi tutuklu."

Erkan, "Peki neden tutuklandılar?" şeklindeki sorumuzu şöyle yanıtladı:

"1 Mayıs'ın ardından yargı üzerinde hapse atılmalarına yönelik bir baskı oluşmuştu. Bunlar medyaya yönelik tutuklamalardı, tansiyonu düşürme amaçlıydı."