1 Mayıs'ta gözaltına alınan 8 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

1 Mayıs'taki gözaltıları protesto için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı içinde eylem yapan avukatlara polis müdahalesinin ardından avukatların müvekkilleriyle görüşmesi engelleniyor. Dosyaya bakan Savcı Zafer Koç ise sekiz kişiyi ifadesini almadan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti, Süleyman Çakmak tutuklandı.

Birgün’de yer alan habere göre, 1 Mayıs’ta İstanbul’da gözaltına alınan 200 civarındaki kişi adliyeye getirilirken, savcının şüphelileri dahi görmeden dosya üzerinden inceleme yaptığı kaydedildi. Savcının sorgulama yapmadığını öne süren avukatlar, kararın keyfi bir şekilde verildiğini belirtti. Savcılıktaki sorgunun ardından dosya İstanbul 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, hakimliğin olduğu kat avukatların ulaşmasını engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

Avukatlar bariyeri yıktı

Bir şüpheliye bir avukat dayatması yapılması üzerine tepki gösteren avukatlarla özel güvenlik ve çevik kuvvet polisi arasında arbede yaşandı. Avukatlar bariyerleri yıkarak hâkimin odasına giden yolu açtı. Sorunun çözülmesiyle birçok avukatın hâkim yanında sorguya katıldı.

Gözaltına alınanlardan beş kişi adli kontrole sevk edilirken, tutuklama talep edilen sekiz isim Fuat Ortayurt, Eren Keçeli, Erdal Güneri, Serdar Demir, Ercan Tilmaş, Doğuhan Ali Akdoğan, Ayşe Durmuş ve Arda Ataç olarak açıklandı. Geri kalan isimlerse serbest bırakıldı.

Ses ve görüntü yasağı

Öte yandan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Adliye içinde sadece polisin çekim yapma yetkisinin olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bugün "Ses ve Görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı"na dair bir resmi yazı gönderdi. Üzerine "suç teşkil eden eylemlerin tespiti açısından uygundur" notu düşülen dilekçede "01/05/2015 günü meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ile bu şahısları desteklemek için gelen şahısların adliye içerisinde ve dışarısında izinsiz gösteri, basın açıklaması gibi olayların meydana gelmesinin mümkün olduğunu böyle bir olay meydana geldiğinde; hem adli hem de idari yönden suç teşkil eden olayın faillerinin ve suç delilerinin tespit edilebilmesi için görevlilerimiz tarafından, sadece soruşturma dosyasına eklenmek üzere, Adalet Sarayı içerisinde ve müştemilatında kamera kaydı ve fotoğraf çekiminin yapılmasında tereddüde düşülmektedir" ifadeleri yer aldı.