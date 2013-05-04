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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 28 kişi serbest

1 Mayıs kutlamaları sırasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

04 Mayıs 2013 00:15

İstanbul'da 1 Mayıs'ta çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 27 kişi serbest bırakıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanına çıkmak için harekete geçen bazı gruplar, kendilerine izin vermeyen polislerle arbede yaşamış, çıkan olaylarda 72 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 60'ı Güvenlik Şube Müdürlüğüne, 12'side Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüyle, Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

Güvenlik Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 60 kişiden 27'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin sorgusu, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerine bakan savcılar tarafından yapıldı. Savcılık sorgularının ardından 27 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Şüphelilerden 29'u serbest bırakıldı. 4 kişi ise adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme tutuklanmaları istenen 27 kişiyi serbest bıraktı.

 

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