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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 231 kişiden 33'ü adliyeye sevk edildi

18 yaşından küçük 13 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi

02 Mayıs 2016 21:47

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında gözaltına alınan 231 kişiden 23'ü gece saatlerinde serbest bırakılırken, 33 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi. 36 kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Çağatay Kenarlı’nın haberine göre, Emniyette işlemleri devam eden 208 kişiden, 73'ü Güvenlik Şube Müdürlüğüne, 11'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 18 yaşından küçük 13 kişi ise Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

36 kişinin işlemleri devam ediyor

 

111 kişi ise gözaltına alındıkları Bakırköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Sultangazi, Küçükçekmece, Ataşehir, Sancaktepe ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüklerine gönderildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan kişilerden 24'ü sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na, 9'u ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden 40 kişiden 4'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 36 kişinin işlemleri devam ediyor.

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