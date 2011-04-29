1 Mayıs'ta bu yollar kapalı!

T24- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen Gümüşsuyu ve Mete caddelerinden, KESK Tarlabaşı Bulvarı'ndan, DİSK Gezi Parkı'ndan Taksim'e gireceklerini açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise pazar günü kapatılacak yolları duyurdu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Taksim Meydanı’nda kutlanacak olan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" trafik önlem ve uygulamaları saat 07.00’de başlayacak ve etkinlik bitimine kadar sürecek.



Trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:



- İskender Caddesi’nden gelen akım Şişhane Meydan’da Okçumusa Caddesi, Bankalar Caddesi’ne yönlendirilecek

- Abide-i Hürriyet Caddesi’ne akım verilmeyecek, akım Hürriyettepe Işıklardan Cevahir Otel istikametine yönlendirilecek. Darülaceze’den Hürriyettepe Işıklar istikametine gelen akım ve Bomonti Dereden gelen akım Cevahir Otel önünden tekrar Darülacize Caddesi’ne yada Bomonti yönüne yönlendirilecek



- Mecidiyeköy’den Halaskargazi Caddesi’ne akım verilmeyecek, akım Esentepe istikametine yönlendirilecek

- Şişli yönüne gitmek isteyen akım, Ergenekon Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Dolapdere’ye yönlendirilecek

- Dolmabahçe’den Gümüşsuyu’na ve Küçük Çiftlik’e akım verilmeyecek, gelen akım sahil yönünden Karaköy’e verilecek,

- Adilbaba (Maçka taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesi’ne yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesinden Mete Caddes’ine çıkan tünel kapalı tutulacak

- Perşembe Pazarından ve Unkapanı’ndan gelen akım Şişhane’den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı’na akım verilmeyecek

- Kasımpaşa’dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe pazarına mecburi olarak yönlendirilecek

- Dolapdere’den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere kavşağı’ndan (U) dönüşü yaptırılacak

- Dolapdere Caddesinden Ömer Hayyam Caddesine akım verilmeyecek

- Teşvikiye Caddesinden gelen akım Nişantaşı Kavşağından Rumeli Caddesine verilmeyip Valikonağı alt başa yönlendirilecek

- Süleyman Seba Caddesinden gelen akım Bayıldım Caddesine verilmeyip sağa Teşvikiye Caddesine yönlendirilecek

- Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak

- Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön yapılacak

- Sıraselviler Caddesinden gelen akım, Cihangir Firuzağa Meydan’dan kesilerek Boğazkesen istikametine yönlendirilecek.

- Ayrıca Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı ayrımı-Kadıköy İskelesi Önü Galata ayrımı- Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacaktır

- E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacaktır.



Trafiğe kapalı olan caddeler de şöyle:

Mecidiyeköy Ortaklar'dan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi, Abdulhak Hamit Caddesi.

Öte yandan miting alanında bulunan Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alman Hastanesi’ne gelen ambulans ve hastalar Karaköy Firuzağa yönünü kullanacak.





Taksim'e dört koldan girilecek





Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk - İş, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Hak - İş, 1 Mayıs’ta Taksim’de yapılacak kutlamalarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.











“Omuz omuza kol kola Taksim Meydanı'nda olacağız“





KESK Genel Sekreteri Kasım Birtek, ortak basın açıklamasını okudu. Birtek, “ 1 Mayıs sınıfının birlik mücadele dayanışma günü Taksim’de düzenlenen bir gösteriyle kutlanacak. İşçiler emekçiler gençler, kadınlar, emekliler, işsizler yüz binlerle Taksim 1 Mayıs alanına akacak. Burada bulunan işçi sendikaları konfederasyonu, kamu çalışanları konfederasyonları, meslek odaları, siyasal partiler, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, platformlar, siyasal dergiler, olarak omuz omuza kol kola Taksim Meydanından olacağız. Ellerimizde pankartlarımız, sloganlarımız, dillerimizde türkülerimizle alanı dolduracağız. Bütün İstanbulluları bu büyük türküye çoluk çocuk katılmaya davet ediyoruz" dedi.





Dört koldan alana girecekler





Birtek açıklamada, yürüyüş güzergahını da anlattı. Buna göre, Dolmabahçe tarafında toplanan Türk - İş, Hak - İş ve Memur - Sen, arkalarında bulunan siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ile Gümüşsuyu ve Mete caddelerinden Taksim‘e gelecek. KESK Şişhane tarafından arkasındaki kortej ise Tarlabaşı bulvarından alana giriş yapmış olacak. Şişli tarafından gelecek DİSK, meslek odaları ve arkasındaki kortej ise, Taksim Gezi Parkı'ndan alana girecek. Saat 11.00’de ise, Kazancı yokuşunda kurum başkanlarının bir basın açıklaması ve çiçek bırakma töreni olacak.

Birtek ayrıca, “Yaklaşık 1 - 1.5 yıldır 1 Mayıs hazırlıklarını yürütmekteyiz. Taksim Alanında 1 milyon kişiye ulaşacak ses ve görüntü sistemi kurulacaktır. Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Taksim’e çıkan bütün yolları içine alacak bir yerleşme planlanmıştır. Herkesin bulunduğu yerden sahneyi göreceği görüntü ekranları kurulacak. Sizler aracılığınızla bütün İstanbul halkını bu emeğin bayramına , uluslar arası birlik mücadele dayanışma gününde tek ses ve tek yürek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu







"Böyle bir şeye ihtimal vermiyoruz"



Tertip Komitesi adına konuşan DİSK’ten İsmail Yurtseven ise, “ Kürsü The Marmara’nın önüne kurulacak. Arama noktaları alana yakındı geçen sene. Onlar da her giriş kolunun alandan biraz daha uzaklaşıp bu nedenle dört kolu seçtik. Bu sene 1 milyon olarak hedeflediğimiz rakamı yakalayacağımıza inanıyorum “ dedi.



Alanda çıkabilecek olaylarla ilgili önlem alınıp alınmadığına ilişkin bir soru üzerine, “Böyle bir şey ihtimal dahilinde değil. Biz böyle bir şeyin ihtimal dahillinde olmadığını biliyoruz Bütün arkadaşlarımızla bu bayramımızı kutlayacağız Böyle bir kaygıya yer vermiyoruz ve bu kaygıyı taşımıyoruz" diye yanıt verdi.



“Numan Kurtulmuş geliyor; Kılıçdaroğlu belli değiş"



Türk - İş Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ise Taksim’de kutlanacak 1 Mayıs’a siyasi parti genel başkanlarının da katılacağını kaydetti. Büyükkucak, şu ana kadar Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un geleceğini bildirdiğini belirterek, "Teyit aldıklarımız Numan Kurtulmuş bey. Yürüyüş kolundan yer alacaklarını ifade ettiler. Çünkü Türk - İş konvoyundan gelecekler. Dolmabahçe’den itibaren yürüyecekler. CHP de bizi arayarak ilden Türk - İş Konvoyunun arkasından yer alacaklarını ifade ettiler; ancak biz diğer siyasi parti ve demokratik kitle örgütleriyle yaptığımız toplantılarda Türkiye Komünist Partisi geldi ve katılacağını kaydetti. CHP konusuna gelince, resmen üç gün evvel biz konvoy olarak geleceğiz dediler. Kemal Kılıçdaroğlu katılacağını bizzat söylemesine rağmen, konvoyla mı beraber alana çıkacak yoksa direk alana mı gelecek . Bu bizim açımızdan soru işareti Şu ana kadar bu konuda bir bilgilendirme yapılmadı“ diye konuştu.

Büyükkucak, “ Kılıçdaroğlu konusunda da kamuoyunda söylenti var; ama söylenmesi gereken merci Türk - İş Konfederasyonu. CHP yürüyecekse, Genel Başkanın da buradan yürüyüp yürümeyeceğinin bizim tarafımızdan bilinmesi lazım“ dedi.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla İstanbul’da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Taksim Meydanı’nda kutlanacak olan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" trafik önlem ve uygulamaları saat 07.00’de başlayacak ve etkinlik bitimine kadar sürecek.



