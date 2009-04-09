T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Mayıs’ın yerine vali karar verecek

Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağına yasal mevzuat çerçevesinde idare ve mülki amirlerin karar vereceğini belirtti.

09 Nisan 2009 03:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması konusunda hükümetin tavrının sorulması üzerine, emekçilerin, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesini istediğini ve bunun gerçekleştiğini söyledi. Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağına yasal mevzuat çerçevesinde idare ve mülki amirlerin karar vereceğini belirtti.


Çelik, "Nerede, ne şekilde kutlanacağı konusu bu atmosferin ve bakanlığımızın konusuyla ilgili değildir. Mevcut mevzuat neyse ilgili bakanlıklar ne gibi karar alırsa hepimiz ona saygılı olmak durumundayız. Onun için Taksim veya başka bir yerle ilgili daha ileri bir düzeyde görüş sergilemeyi doğru bulmam" dedi.

1 Mayıs ile ilgili tasarıyı TBMM'de çok hızlı bir şekilde ele almayı planladıklarını vurgulayan Çelik, uzlaşma sağlanması halinde sendikal yasalarla ilgili değişikliklerle birlikte her iki konuyu kısa sürede hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.

Çelik, Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Taksim konusunun gündeme gelmediğini, 1 Mayıs'ın tatil olması konusunu değerlendirdiklerini ve bunun da gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

1 Mayıs'ın tatil edilmesinin karşılıklı bir jest olmadığını ifade eden Çelik, "Biz bunu yapmayı gerekli gördüğümüz için yapıyoruz. Sayın Başkanlar da emeğin temsilcisi olarak bunu öteden beri bütün hükümetlerden talep ettiler ama unutmayalım ki bu 1 Mayıs meselesi, 30 yıldır konuşulan bir hadisedir. 30 yıldır konuşulan meselenin bugün çözülüyor olduğunu görmek herhalde herkese bir şeyler anlatıyordur" diye konuştu.

Çelik, tatilin kapsamına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Geniş kapsamlı, tüm çalışanları içine alıyor. Mevcut yasanın devamında, 'ulusal, resmi, dini bayram günleri, yılbaşı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günleri resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir' şeklinde 1 Mayıs da ilave ediliyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24