1 Mayıs’ın yerine vali karar verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması konusunda hükümetin tavrının sorulması üzerine, emekçilerin, 1 Mayıs'ın tatil ilan edilmesini istediğini ve bunun gerçekleştiğini söyledi. Faruk Çelik, 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağına yasal mevzuat çerçevesinde idare ve mülki amirlerin karar vereceğini belirtti.





Çelik, "Nerede, ne şekilde kutlanacağı konusu bu atmosferin ve bakanlığımızın konusuyla ilgili değildir. Mevcut mevzuat neyse ilgili bakanlıklar ne gibi karar alırsa hepimiz ona saygılı olmak durumundayız. Onun için Taksim veya başka bir yerle ilgili daha ileri bir düzeyde görüş sergilemeyi doğru bulmam" dedi.



1 Mayıs ile ilgili tasarıyı TBMM'de çok hızlı bir şekilde ele almayı planladıklarını vurgulayan Çelik, uzlaşma sağlanması halinde sendikal yasalarla ilgili değişikliklerle birlikte her iki konuyu kısa sürede hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.



Çelik, Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Taksim konusunun gündeme gelmediğini, 1 Mayıs'ın tatil olması konusunu değerlendirdiklerini ve bunun da gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



1 Mayıs'ın tatil edilmesinin karşılıklı bir jest olmadığını ifade eden Çelik, "Biz bunu yapmayı gerekli gördüğümüz için yapıyoruz. Sayın Başkanlar da emeğin temsilcisi olarak bunu öteden beri bütün hükümetlerden talep ettiler ama unutmayalım ki bu 1 Mayıs meselesi, 30 yıldır konuşulan bir hadisedir. 30 yıldır konuşulan meselenin bugün çözülüyor olduğunu görmek herhalde herkese bir şeyler anlatıyordur" diye konuştu.



Çelik, tatilin kapsamına ilişkin soruyu yanıtlarken, "Geniş kapsamlı, tüm çalışanları içine alıyor. Mevcut yasanın devamında, 'ulusal, resmi, dini bayram günleri, yılbaşı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günleri resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir' şeklinde 1 Mayıs da ilave ediliyor" dedi.

