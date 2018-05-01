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1 MAYIS'IN TATİL OLMASINI FIRSAT BİLENLER SAHİLLERE AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN / İSTANBUL DHA 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tatil olması ve güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti

01 Mayıs 2018 19:07

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN / İSTANBUL DHA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün tatil olması ve güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Bazıları denize girerken bazıları da balık tutarak stres attı.
1 Mayıs\'ın tatil olmasını ve havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, sahiller akın etti. Sıcak havayı gören bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları da sahilde yürüyüp balık tuttu.

DENİZE GİRİP BALIK TUTTULAR
Bebek sahilinde denize giren Mustafa Yenen \"Biz sezonu hiç kapatmadık. Hep denize girdik. Bugün de 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle girelim dedik. İşçilerimizin bayramı kutlu olsun. Herkesin 1 Mayıs kutlama şekli değişik. Biz de bu şekilde kutluyoruz\" dedi.
1 Mayıs\'ın tatil olmasını fırsat bilerek balık tutmaya gelen Erkan Gümüş \"1 Mayıs\'ı fırsat bildik balık tutmaya geldi. Bugün kısmetimize balık da var. Balık tutuyoruz. Meydanlar karışık. Biz böyle iyiyiz. Burası daha sakin hem de kendi zevkimizi yapıyoruz. Bugün herkes kovaları dolduruyor. Boş giden yok\" diye konuştu.
 
Görüntü Dökümü:
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Bebek sahilinde denize girenler
Denize girenlerle röp.
Sahilde yürüyenlerden görünü
Balık tutanlar
Balık tutanlarla röp.
Genel ve detay görüntüler 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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