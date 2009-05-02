T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Mayıs'ın 855 liralık sivil eylemi

02 Mayıs 2009 05:50

The Marmara Oteli’nin 17’nci kat penceresinde, Genç Siviller imzalı "1 Mayıs 77’de buradan ateş edenler bulunsun", yazılı pankart açıldı.
Yaklaşık 10 dakika sonra alt kattaki otel görevlileri keserek pankartın alt tarafını ’imha etti’. Pankartın üst kısmı ise odayı otel görevlilerine açmayan göstericiler nedeniyle uzun süre kaldırılamadı. Genç Siviller, 30 Nisan gecesi iki kişilik odayı ayırtıp yerleştiklerini belirterek, eylemin maliyetini şöyle açıkladılar: "275 Euro oda ücreti, 30 Euro mini bar, 35 TL otopark, 190 TL pankart."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24