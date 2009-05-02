1 Mayıs'ın 855 liralık sivil eylemi

The Marmara Oteli’nin 17’nci kat penceresinde, Genç Siviller imzalı "1 Mayıs 77’de buradan ateş edenler bulunsun", yazılı pankart açıldı.

Yaklaşık 10 dakika sonra alt kattaki otel görevlileri keserek pankartın alt tarafını ’imha etti’. Pankartın üst kısmı ise odayı otel görevlilerine açmayan göstericiler nedeniyle uzun süre kaldırılamadı. Genç Siviller, 30 Nisan gecesi iki kişilik odayı ayırtıp yerleştiklerini belirterek, eylemin maliyetini şöyle açıkladılar: "275 Euro oda ücreti, 30 Euro mini bar, 35 TL otopark, 190 TL pankart."

