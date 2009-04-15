‘1 Mayıs’ı Taksim’e kilitlemeyin’

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Levent Tüzel, 1 Mayısı Taksim'e kilitlemenin kabul edilemeyeceğini söyledi.



Genel Başkan Tüzel, Emek Partisi Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Öge ile düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayısın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak belirlenmesini öngören kanun tasarısının yarın TBMM İçişleri Komisyonu'nda görüşüleceğini belirterek, işçi sınıfının sadece 1 Mayısın bayram tatili ilan edilmesini beklemediğini kaydetti.



İşçi haklarına gerçekten saygı gösterilecekse çalışanın kriz karşısında ezilmesinin önlenmesi gerektiğini ifade eden Tüzel, şöyle konuştu:



"Demokratik bir hak olan 1 Mayıs engelsiz kutlanmalı. İşçiler bunun için hükümet ve sermaye çevresinden saygı bekliyor. Taksim Meydanı yeniden tartışma konusu haline getirilmiştir. 1 Mayıs Türkiye'nin her yerinde yaygın bir şekilde kutlanmalıdır. Ama bunlar resmi törenler olmamalıdır. Aksine kriz ve demokratik haklara saldırılar karşısında birlik ve mücadele gösterileri olarak her yerde kutlanmalıdır. 1 Mayıs için alan tartışması kabul edilemez. İstanbul Valisi Muammer Güler'in açıklaması karşısında yeniden gerginlik yaratılması, işçilerin katılmasını engelleyecek şekilde bir Taksim sıkıştırması, Taksim ısrarı doğru değildir. 1 Mayısı Taksim'e kilitlemek kabul edilemez."



Tüzel, sendika yöneticilerinin 1 Mayıs konusunda işçi sınıfına karşı sorumluluk içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, 1 Mayısa geniş kitlelerin katılmasını önleyecek davranışların doğru olmadığını bildirdi.

