1 Mayıs'a Taksim izni çıktı mı?

2009'dan beri resmi tatil olarak ilan edilen 1 Mayıs için bu seneki kutlama hazırlıkları başladı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanacağını açıkladı. Vali Mutlu "1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması konusunda farklı bir düşüncemiz yok. Taksim'de kutlanacak" dedi.

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Doğan Kaya; DİSK, KESK, TMMOB ve ATO’nun da aralarında bulunduğu emek örgütlerinin 1 Mayıs programlarını açıkladı. Emekçilerin yaşamına, sendikal ve siyasi örgütlerine, işine, emeğine ve örgütlü mücadelesine karşı giderek şiddetlenen saldırılar olduğunu söyleyen Kaya, kardeşlik ve barışı gözeten bir Türkiye talebini haykırmak için 1 Mayıs’ta Ankara Gar’ında toplanacaklarını, buradan Sıhhiye’ye geçeceklerini kaydetti.