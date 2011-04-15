-1 MAYIS'A TAKSİM İZNİ İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak, ''Herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyorsak İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının yapılmasında elbette ki iznimiz olacak'' dedi. Vali Mutlu, Emirgan Korosu'nda düzenlenen ''6. Uluslararası Lale Festivali''nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''1 Mayıs ile ilgili hazırlık var mı?'' şeklindeki sorusu üzerine Mutlu, geçen yıl gayet iyi, problemsiz ve huzurlu bir bir şekilde işçilerin, emekçilerin bu özel bayramı, Taksim Meydanı'nda kutladığını belirterek, ''Bu yıl da yaklaşımımız, bunun, Taksim'de tertip edilmesi yönünde. Tabii değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz'' diye konuştu. Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul'un güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bu meydana gelecek olan insanlarımızın güvenliği çok önemli. Dolayısıyla biz bunu hiçbir zaman ihmal etmeksizin sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çok iyi bir ortak çalışma içerisinde götürmek arzusundayız. Bu arzumuzu, önümüzdeki günlerdeki alacağımız bilgiler çok daha güçlü bir hale getirecektir. Dolayısıyla müracaat olacaktır. Bu müracaatı biz önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz ve ortaklaşacağız. ''1 Mayıs Taksim'de kutlanacak diyebilir miyiz?'' şeklindeki soruya da Vali Mutlu, şu yanıtı verdi: ''Böyle bir şeyi çok erken söylemek istemiyorum. Ancak gönlümüzden geçeni ifade ediyorum. Yalnız gönlümüzden geçenin, İstanbulluların güvenliği, Taksim Meydanı'nın güvenliği, o meydana geleceklerin güvenliğiyle de çok ilintili olduğunu da ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla, güvenlik, sadece bizim emniyetimizin değil, buna iştirak edecek herkesin ortak çalışmasıyla, çabasıyla meydana getirilecektir. Buraya katılacak olan sendikalarımızla da konuyu detaylı değerlendireceğiz. Gelecek olan tüm istihbari bilgileri de detaylı değerlendireceğiz. Herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendiriyorsak İstanbul'da, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının yapılmasında elbette ki iznimiz olacak.''