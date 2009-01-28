T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Mayıs’a kadar polis kaskları numaralanacak

Numaralı kask uygulaması, 1 Mayıs tarihine kadar Türkiye genelinin tamamına yaygınlaştırılacak.

28 Ocak 2009 02:00

Numaralı kask uygulaması, 1 Mayıs tarihine kadar Türkiye genelinin tamamına yaygınlaştırılacak.

22 Ağustos’ta 4 ilde pilot olarak başlatılan numaralı kask uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Sivas’ta uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamanın ikinci aşamasına seçilmesi talimatı verdi.

Bunun üzerine Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce’de görevli Çevik Kuvvet polisleri de 23 Ocak tarihinden itibaren numaralı kask kullanmaya başladı.

Numaralı kask uygulaması, 1 Mayıs tarihine kadar Türkiye genelinin tamamına yaygınlaştırılarak, Çevik Kuvvet polislerinin hepsinin numaralı kask kullanması sağlanacak.

Toplumsal olaylara müdahale başta olmak üzere her türlü görev esnasında Çevik Kuvvet birimlerinde görev yapan personelin ve amirlerin birbirini kasklarından tanıyarak bir araya gelmelerinin sağlanması, amirler tarafından kalabalık içerisinde kendi birlik-grup-ekip ve timinin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilerek sevk ve idarelerinde kolaylık sağlanması, kaskların demirbaş takibinin kolaylıkla yapılması ve bir personele verilen kaskın bir başka personel tarafından kullanımının engellenerek kişisel hijyenin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından numaralı kask uygulaması başlatılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24