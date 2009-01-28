1 Mayıs’a kadar polis kaskları numaralanacak

Numaralı kask uygulaması, 1 Mayıs tarihine kadar Türkiye genelinin tamamına yaygınlaştırılacak.



22 Ağustos’ta 4 ilde pilot olarak başlatılan numaralı kask uygulamasının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Eskişehir, Kayseri, Kocaeli ve Sivas’ta uygulama sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü uygulamanın ikinci aşamasına seçilmesi talimatı verdi.



Bunun üzerine Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce’de görevli Çevik Kuvvet polisleri de 23 Ocak tarihinden itibaren numaralı kask kullanmaya başladı.



Numaralı kask uygulaması, 1 Mayıs tarihine kadar Türkiye genelinin tamamına yaygınlaştırılarak, Çevik Kuvvet polislerinin hepsinin numaralı kask kullanması sağlanacak.



Toplumsal olaylara müdahale başta olmak üzere her türlü görev esnasında Çevik Kuvvet birimlerinde görev yapan personelin ve amirlerin birbirini kasklarından tanıyarak bir araya gelmelerinin sağlanması, amirler tarafından kalabalık içerisinde kendi birlik-grup-ekip ve timinin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilerek sevk ve idarelerinde kolaylık sağlanması, kaskların demirbaş takibinin kolaylıkla yapılması ve bir personele verilen kaskın bir başka personel tarafından kullanımının engellenerek kişisel hijyenin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından numaralı kask uygulaması başlatılmıştı.

