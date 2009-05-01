T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Mayıs’a ‘işsiz’ girdiler

Yalova Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan yaklaşık 230 kişinin, işten çıkartıldığı bildirildi.

01 Mayıs 2009 03:00

Yalova Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan yaklaşık 230 kişinin, işten çıkartıldığı bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özsümer, yaptığı açıklamada, belediye iştiraklerinden YABELTAŞ ve Hizmet AŞ'den 150'ye yakın kişinin, işten çıkarıldığını söyledi.

Belediyenin temizlik işlerini yürüten ÇEVTEM firmasından da 81 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden Özsümer, toplamda 230'a yakın kişinin iş akitlerinin feshedildiğini belirtti.

Özsümer, belediyenin büyük bir borç yükü altında olduğunu dile getirerek, "Şu anda belediyemizin gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bu sebeple de işçilerimizin maaşını ödemekte zorluk çekiyoruz. Personel çıkarmak zorunda kaldık. Çıkarılan kişilerin yerine yeni personel alınmayacak. Belediyemiz maddi anlamda zor durumda" diye konuştu.

Belediyenin temizlik işlerini yürüten ÇEVTEM firmasıyla 3 buçuk aylık yeni sözleşme yaptıklarını belirten Özsümer, "Fakat fiyatlarda ve işçi sayısında kısıtlamaya gidildi. Bu sebeple de ÇEVTEM'den de işçi çıkışları oldu. Bu firmada çalışan işçilerin yüzde 40'a yakını işten çıkarıldı" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24