1 Mayıs’a ‘işsiz’ girdiler

Yalova Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan yaklaşık 230 kişinin, işten çıkartıldığı bildirildi.



Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özsümer, yaptığı açıklamada, belediye iştiraklerinden YABELTAŞ ve Hizmet AŞ'den 150'ye yakın kişinin, işten çıkarıldığını söyledi.



Belediyenin temizlik işlerini yürüten ÇEVTEM firmasından da 81 kişinin işten çıkarıldığını ifade eden Özsümer, toplamda 230'a yakın kişinin iş akitlerinin feshedildiğini belirtti.



Özsümer, belediyenin büyük bir borç yükü altında olduğunu dile getirerek, "Şu anda belediyemizin gelirleri, giderlerini karşılamıyor. Bu sebeple de işçilerimizin maaşını ödemekte zorluk çekiyoruz. Personel çıkarmak zorunda kaldık. Çıkarılan kişilerin yerine yeni personel alınmayacak. Belediyemiz maddi anlamda zor durumda" diye konuştu.



Belediyenin temizlik işlerini yürüten ÇEVTEM firmasıyla 3 buçuk aylık yeni sözleşme yaptıklarını belirten Özsümer, "Fakat fiyatlarda ve işçi sayısında kısıtlamaya gidildi. Bu sebeple de ÇEVTEM'den de işçi çıkışları oldu. Bu firmada çalışan işçilerin yüzde 40'a yakını işten çıkarıldı" diye konuştu.

