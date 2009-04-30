1 Mayıs trafiğine dikkat

DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de

Kadıköy'de yollar 08.00'dan itibaren kapalı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik önlemleri nedeni ile metro, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve İETT seferlerinde değişikliğe gidileceği belirtildi.Karara göre; Şişhane-Taksim ve Mecidiyeköy-Taksim istasyonları arasındaki metro seferleri, sabah saat 05.30'dan itibaren yapılmayacak. Hat Mecidiyeköy-Atatürk Oto Sanayi Sitesi arasında çalışacak. Kabataş-Taksim Füniküler Sistemi, Taksim-Karaköy arası çalışan Tünel ve İstiklal Caddesi Nostaljik tramvay da sabah saat 05.30’dan itibaren çalışmayacak.Kadıköy-Moda arasında sefer yapan tramvayın da seferleri iptal edildi.İDO Kadıköy-Beşiktaş-Adalar iskelesinden yapılan vapur seferleri ise sabah saat 08.00’den itibaren Emniyet Müdürlüğü’nce belirlenen başka iskelelerden yapılacak.Taksim Meydanı’nda İETT otobüsleri bekleme yapmayacak. Seferler valiliğin alacağı ikinci bir kararla eski haline dönecek.Kadıköy İskele Meydanı'nda 1 Mayıs dolayısıyla yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle, yarın saat 08.00'den itibaren gerektiğinde kontrollü olarak, miting bitimine kadar bazı noktaların trafiğe kapatılacağı bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle Kadıköy'de Rıhtım Caddesi ile Boğa Meydanı'ndan Rıhtım Caddesi'ne kadar olan yolun tamamen, Söğütlüçeşme Caddesi'nden Rıhtım'a inen ara sokaklar ile Taşköprü Caddesi, Kışla Caddesi, Orgeneral Şahap Gürler Caddesi ve Albay Faik Sözdener Caddesi'nin ihtiyaç duyulduğunda trafiğe kapatılacağı belirtildi.Açıklamada, alternatif olarak Tıbbiye Caddesi'nden gelen trafik akışının, Burhan Felek Caddesi'nden E-5 yönüne, Behiçbey Sokak'tan İbrahimağa ışıklar istikametine yönlendirileceği ifade edildi.Söğütlüçeşme Caddesi'nden gelen trafik akışının, Altıyol Boğa Meydanı'ndan Rıhtım'a iniş engellenerek Kuşdili Caddesi Salı Pazarı istikametine, Moda'dan gelen trafik akışının ise Mühürdar Kavşak'tan geri yönlendirileceği kaydedildi.