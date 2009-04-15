1 Mayıs tatili İçişleri Komisyonu'nda

1 Mayıs'ın tatil olmasına ilişkin yasa tasarısı Perşembe günü İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek.



1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak belirlenmesini öngören kanun tasarısı, 16 Nisan Perşembe günü TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülecek.



Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak eklenmesini öngören Tasarı, aynı konuda daha önce verilmiş 8 yasa teklifiyle birleştirilerek Komisyonda ele alınacak.



Tasarının gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

