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1 Mayıs tatili İçişleri Komisyonu'nda

1 Mayıs'ın tatil olmasına ilişkin yasa tasarısı Perşembe günü İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

15 Nisan 2009 03:00

1 Mayıs'ın tatil olmasına ilişkin yasa tasarısı Perşembe günü İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek.

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak belirlenmesini öngören kanun tasarısı, 16 Nisan Perşembe günü TBMM İçişleri Komisyonunda görüşülecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak eklenmesini öngören Tasarı, aynı konuda daha önce verilmiş 8 yasa teklifiyle birleştirilerek Komisyonda ele alınacak.

Tasarının gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

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