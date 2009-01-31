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1 Mayıs tatil olacak mı?

Bakan Faruk Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın resmi tatil olması isteğinin Bakanlar Kurulu’nda tartışılacağını söyledi.

31 Ocak 2009 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın resmi tatil olmasıyla ilgili hazırlığın önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda tartışılacağını açıkladı.

Hükümet, yıllardır büyük tartışmalara yol açan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Türkiye’de de resmi bayram olarak kutlanması için yasal düzenleme hazırladı. Düzenlemeyi hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, yapılan hazırlığın önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu’nda tartışılacağını söyledi. Çelik, gazetecilerin yaklaşan 1 Mayıs’ın resmi bayram olarak kutlanıp kutlanmayacağı konusundaki sorusu üzerine, şöyle konuştu:

'Biz sıcak bakıyoruz'

“Bu konuda çalışma yaptık. Resmi bayram olarak kutlanması konusunda düzenleme hazırladık. 1 Mayıs’ın tatil olmasıyla ilgili olumlu görüş taşıyorum.. Bu yöndeki düzenlemeyi, Bakanlar Kurulu’nda görüşmemiz gerekiyor. Herhalde önümüzdeki hafta düzenleme tartışılır. Eğer uygun bulunursa 1 Mayıs’ın tatil olmasının kabul edileceği kanaatindeyim. 1 Mayıs’ın tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerekiyor. Geçen yıl Bakanlar Kurulu kararıyla Emek Bayramı olarak kutlanması için karar almıştık. Tatil edilmesini mali olarak eleştirenler oldu. Biz buna sıcak bakıyoruz. Ama nihai kararı hükümet verir. Bu resmi bayram düzenlemesi çıkarsa iyi olur. Ama Bakanlar Kurulu’nda farklı bir karar çıkarsa da saygı duyarız.”

Günay’dan nevruz teklifi

Kültür ve Turizim Bakanı Ertuğrul Günay da, “Hem 1 Mayıs’ın hem de nevruzun resmi bayram olarak kutlanmasına varım” yanıtı verdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada kutlanıyor. Çok sayıda ülkede resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs, Türkiye’de ilk kez 1923’te resmi olarak kutlandı. 1977’deki kanlı olayların ardından 1981’de Milli Güvenlik Konseyi, 1 Mayıs’ı resmi tatil günü olmaktan çıkardı.

Başbakan neden karşı çıkmıştı?

Başbakan Erdoğan, 22 Nisan 2008 tarihli AKP Grup toplantısında 1 Mayıs’ın tatil ilan edilmemesinin nedenini şöyle anlatmıştı:

“Bugünü resmi tatil ilan etmemizi bekleyenler var. Türkiye tatiller ülkesi. Yıllık çalışma günü 200 gündür. Bunun dışı tatildir. Hesap edecek olursak bir günün maliyeti 2 katrilyondur (2 milyar TL). Bir taraftan emeğin karşılığının daha fazla olmasını arayacağız, bir taraftan ‘tatiller artsın’ diyeceğiz. Biz böyle bir noktada değiliz.”

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