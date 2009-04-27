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1 Mayıs resmen tatil

27 Nisan 2009 03:00

1 Mayıs'ın, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tatil edilmesi hakkındaki kanun değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'un 2. maddesinin, birinci fıkrasında geçen geçen "yılbaşı günü" ibaresine "...ve 1 Mayıs günü" ibaresi eklendi.

Birinci fıkranın (C) bendi de "1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir" şeklinde değiştirildi.

Bunun yanında, Geçici Madde 1'de "1 Mayıs 2009 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması kararlaştırılan iş ve işlemler yürütülür. Kamu kurum ve kuruluşları bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır" hükmü yer aldı.

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